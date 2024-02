Clip: Chồng lái ô tô đâm vào trạm thu phí khiến vợ ngồi sau tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn được ghi lại vào ngày 21/2, tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc ô tô lao với tốc độ nhanh vào một trạm thu phí khiến cả phương tiện và trạm thu phí bị hư hỏng nặng.

Theo cảnh sát Pudong, ông Xu, 68 tuổi, đang lái xe với tốc độ quá cao thì va chạm với đảo thu phí. Vụ tai nạn khiến người vợ ngồi hàng ghế phía sau tử vong.

Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Nghi ngờ lái xe khi say rượu hoặc sử dụng ma túy đã được loại trừ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, các nhân viên trạm thu phí bị va chạm rất hoảng sợ nhưng rất may không bị thương.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn