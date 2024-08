Ông Nguyễn Văn Khẩn nhận quyết định khôi phục quyền đảng viên sau gần 30 năm bị oan sai

Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh Phạm Văn Lũy trao quyết định khôi phục quyền đảng viên với ông Nguyễn Văn Khẩn - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Sáng 23-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Văn Lũy - phó bí thư thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh - cho biết ngày 22-8, Huyện ủy Bình Chánh đã tổ chức lễ trao quyết định khôi phục quyền đảng viên đối với ông Nguyễn Văn Khẩn.

Xúc động khi được khôi phục quyền đảng viên

Ông Khẩn được tham gia sinh hoạt Đảng, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đảng viên theo Điều lệ Đảng và quy định hiện hành của Đảng. Tuổi Đảng của đảng viên Nguyễn Văn Khẩn là 40 năm 10 tháng được tính kể từ ngày kết nạp Đảng là 30-10-1983.

Tại lễ nhận quyết định, ông Khẩn rất xúc động khi được khôi phục quyền đảng viên sau 30 năm vụ án được giải oan. Ông Khẩn cho biết sẽ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao tại chi bộ sinh hoạt.

Trước đó ngày 31-1-2024, tại trụ sở UBND phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Nguyễn Văn Khẩn (71 tuổi, ngụ quận Bình Tân, là người bị oan trong tố tụng hình sự).

Theo nội dung vụ việc, vào ngày 12-11-1991, ông Nguyễn Văn Khẩn, lúc bấy giờ là giám đốc Công ty cổ phần Thái Dương, đã ký hợp đồng kinh tế với ông Đặng Kiến Cường để chuyển nhượng 177.800m2 đất tại xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh có tổng trị giá 1.019 lượng vàng 96%, với sự chứng kiến của Phòng Công nghiệp, Xây dựng huyện Bình Chánh.

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Cường đã giao cho ông Khẩn 991 lượng vàng để mua diện tích đất nêu trên của 25 hộ dân. Ông Khẩn đã trả cho hộ dân 800 lượng vàng, tương đương 123.116m2, trong đó đã làm thủ tục chuyển nhượng cho ông Cường được 22.149m2, còn lại 100.967m2 đang làm thủ tục chuyển nhượng thì ngày 2-10-1992, UBND huyện Bình Chánh có công văn không cho ông Khẩn, ông Cường chuyển nhượng mua bán đất.

51 ngày bị tạm giam, 3 năm mang thân phận bị can, 30 năm sau được xin lỗi

Ngày 15-10-1994, ông Cường có đơn khiếu nại ông Nguyễn Văn Khẩn gửi Công an huyện Bình Chánh. Ngày 10-11-1994, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt, tạm giam bị can đối với ông Nguyễn Văn Khẩn về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân" theo quy định tại điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1985 và được Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh phê chuẩn ngày 11-11-1994.

Ngày 11-4-1995, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh ký quyết định chuyển vụ án đến Phòng PC16 - Công an TP.HCM, với nhận định giá trị tài sản bị thiệt hại lớn, vụ án phức tạp thuộc thẩm quyền điều tra, xét xử cấp thành phố.

Tuy nhiên, qua công tác điều tra, truy tố, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM nhận thấy ngày 2-10-1992, UBND huyện Bình Chánh có công văn không cho tiếp tục chuyển nhượng mua bán đất.

Mặt khác, ông Cường cũng có một phần lỗi theo điều 3 của phụ lục hợp đồng, nay đã khắc phục hết hậu quả. Hợp đồng kinh tế nêu trên là quan hệ dân sự, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Khẩn.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định hủy bỏ việc tạm giam và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vào ngày 25-11-1995, sau đó ra quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ điều tra bị can ngày 15-11-1997 đối với ông Nguyễn Văn Khẩn.

