Ông chủ của hơn 23.400 lọ yến chưng giả tại Phú Thọ là ai?

Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước mới đây công bố thông tin vào đầu tháng 6, Đội QLTT số 7, Chi cục QLTT tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ và Đội QLTT số 1, số 4 kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT tại địa chỉ số 56, phố Phú Gia, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn và địa điểm kinh doanh tại số 1941, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.

Sản phẩm yến chưng của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT được xác định là hàng giả - Ảnh: QLTT

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 23.468 sản phẩm yến chưng có dấu hiệu không đạt chất lượng so với bản tự công bố sản phẩm.

Qua đó, xác định toàn bộ 23.468 sản phẩm bị tạm giữ là hàng giả, với tổng trị giá vi phạm trên 900 triệu đồng.

Cụ thể, theo kết quả kiểm nghiệm từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đối với 8 mẫu sản phẩm, toàn bộ các mẫu yến chưng đều không đạt chỉ tiêu chất lượng chủ yếu so với bản tự công bố của doanh nghiệp. Trong đó, hàm lượng protein chỉ đạt từ 18% đến 58%, trong khi hàm lượng lipid chỉ đạt khoảng 3% so với mức đã công bố trên nhãn sản phẩm.

Xét thấy có dấu hiệu tội phạm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, Đội Quản lý thị trường số 7 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả kiểm nghiệm các mẫu yến chưng đều không đạt chỉ tiêu chất lượng chủ yếu so với bản tự công bố của doanh nghiệp - Ảnh: QLTT

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT được thành lập tháng 11/2023. Doanh nghiệp đăng ký 10 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh sản phẩm yến sào, thực phẩm chức năng.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 6 tỷ đồng do ông Bùi Minh Quyết sinh năm 1986 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ cũng đã tạm giữ lô hàng gần 2 tấn, gồm táo đỏ, hoa hồng khô; 2.500 gói dầu gội đầu và 576 hộp kem đánh răng không rõ nguồn gốc xuất xứ của công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tạng Kiều Đường địa chỉ: Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Những sản phẩm này đã được đóng gói nhưng chưa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu đầu vào.

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tạng Kiều Đường được thành lập tháng 11/2023 với 21 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề đăng ký chính là bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

Hơn 7.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tạng Kiều Đường bị tạm giữ - Ảnh: QLTT

Thời điểm thành lập, công ty này có vốn điều lệ 200 triệu đồng do bà Phùng Thị Chi Linh sinh năm 1997 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 11/2024, doanh nghiệp có thay đổi về cơ cấu góp vốn. Theo đó, bà Phùng Thị Chi Linh gọp 192 triệu đồng tương đương 96% vốn góp, 2 cổ đông là Phùng Huy Tài và Phùng Ngọc Thái mỗi người góp 4 triệu đồng, tương đương 2% vốn góp.

Trong đó bà Phùng Thị Chi Linh giữ vị trí giám đốc, ông Phùng Huy Tài sinh năm 1977 và Phùng Ngọc Thái sinh năm 2004 giữ vị trí phó giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đầu tháng 6/2025, cơ cấu góp vốn của các cổ đông có sự thay đổi khi bà Phùng Thị Chi Linh không còn trong nhóm cổ đông, ở lần thay đổi này ông Phùng Ngọc Thái góp 160 triệu đồng, tương đương 80% vốn góp và ông Phùng Huy Tài góp 40 triệu đồng tương đương 20% vốn góp.

Ở lần thay đổi này, ông Phùng Ngọc Thái giữ vị trí giám đốc và ông Phùng Huy Tài giữ vị trí phó giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

