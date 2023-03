Tạm giữ 14 thanh, thiếu niên tham gia hỗn chiến khiến 1 người trọng thương

Theo xác minh ban đầu, đầu tháng 3/2023 nhóm thanh, thiếu niên ở khu vực xã Quang Phục đi lễ hội đền Phù (xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng) đã phát sinh mâu thuẫn với nhóm thanh, thiếu niên tại khu vực xã Chấn Hưng, Nam Hưng (huyện Tiên Lãng).

Chiều tối ngày 23/3, nhóm 15 thanh, thiếu niên khu vực xã Quang Phục do Đồng Xuân Quyền (16 tuổi, ở tại thôn Kỳ Vĩ Thượng, xã Quang Phục) cầm đầu đã hẹn gặp nhóm thanh, thiếu niên các xã Chấn Hưng, Nam Hưng để giải quyết mâu thuẫn.

Nhận được tin nhắn của nhóm khu vực xã Quang Phục, nhóm 25 thanh, thiếu niên các xã Chấn Hưng, Nam Hưng cũng chuẩn bị sẵn hung khí, hẹn gặp nhau tại khu vực xã Bắc Hưng để “nghênh chiến”.

Trong quá trình xảy ra hỗn chiến giữa các nhóm, do trời tối, không nhìn rõ mặt nhau, 2 đối tượng thuộc nhóm thanh thiếu niên xã Chấn Hưng là Vũ Văn Cường (15 tuổi, ở tại xã Nam Hưng) và Nguyễn Quốc Khách (17 tuổi, ở tại xã Đông Hưng) đã dùng gạch ném trúng đầu Phạm Viết Tụy (là người cùng nhóm), khiến Tụy bị ngã xuống đường bất tỉnh.

Khi cả 2 nhóm đang “quần thảo” nhau tại khu vực cầu Lộc Trù thì Công an huyện Tiên Lãng xuất hiện nên cả 2 nhóm tháo chạy khỏi hiện trường vụ việc.

Phạm Viết Tụy được người thân, lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Theo kết luận giám định thương tích tạm thời, Phạm Viết Tụy bị vết thương vùng trán đỉnh trái, phải phẫu thuật sọ não, tỷ lệ thương tật tạm thời 32%.

Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập 22 đối tượng thuộc 2 nhóm thanh, thiếu niên để làm rõ vụ án. Trong số các đối tượng được triệu tập có 12 thanh, thiếu niên thuộc nhóm ở khu vực xã Quang Phục và 10 thanh, thiếu niên thuộc nhóm ở khu vực xã Chấn Hưng.

Trong số 22 đối bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng triệu tập, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 14 thanh, thiếu niên của 2 nhóm để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. 8 đối tượng còn lại do chưa đủ 16 tuổi nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng bàn giao cho gia đình quản lý để phối hợp điều tra vụ án.

Ngoài ra, quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng cũng thu giữ 5 xe máy, tuýp sắt gắn dao bầu, kiếm tự chế, dao mèo, vỏ chai thủy tinh, viên gạch có dính tóc… là những chứng cứ của vụ án.

Nhóm những đối tượng còn lại, được xác định có tham gia vụ án được xác định phần lớn là học sinh đang theo học ở các trường cấp 2 và trường bổ túc trên địa bàn.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Tiên Lãng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ.

