Ở Việt Nam, có một ngôi trường duy nhất được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

Nhắc đến Quốc học Huế, người ta thường nhớ cùng lúc ba điều: một ngôi trường đẹp như trời Âu, một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt hiếm có và một “vựa thí sinh Olympia” với những kỷ lục đáng nể. Sau hơn 2 thập kỷ Đường Lên Đỉnh Olympia, THPT chuyên Quốc học Huế đã có 8 học sinh góp mặt ở Chung kết, đồng thời trở thành ngôi trường duy nhất có đại diện lọt Chung kết 3 năm liên tiếp. Ít có ngôi trường nào vừa bước ra đã thấy lịch sử, nhìn vào đã nhận ra thương hiệu mà nhắc đến lại gắn liền với trí tuệ Việt như Quốc học Huế.

Kiến trúc đẹp đến mức “nhận diện thương hiệu”

Thành lập từ năm 1896, đến nay THPT chuyên Quốc học Huế đã có lịch sử gần 130 năm hình thành và phát triển. Đây là ngôi trường THPT lâu đời thứ ba của Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm ba trường phổ thông trung học chất lượng cao tiêu biểu trên cả nước.

Nhắc đến Quốc học Huế, điều đầu tiên khiến nhiều người nhớ tới chính là diện mạo kiến trúc đặc biệt. Trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, ngôi trường vẫn giữ được vẻ cổ kính nguyên bản, với toàn bộ công trình mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển. Từ xa nhìn lại, dãy nhà màu đỏ thẫm nổi bật giữa hàng cây xanh mát, phía trước là dòng sông Hương uốn lượn êm đềm, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa rất đỗi thơ mộng. Chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng đủ để người ta hình dung ra nét trầm mặc đặc trưng của ngôi trường hơn trăm tuổi này.

Trường THPT chuyên Quốc học Huế nhìn từ trên cao. (Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Quốc học Huế)

Đến nay THPT chuyên Quốc học Huế đã có lịch sử gần 130 năm hình thành và phát triển. (Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Quốc học Huế)

Trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, ngôi trường vẫn giữ được vẻ cổ kính nguyên bản(Ảnh: Trường THPT chuyên Quốc Học Huế)

Đây là ngôi trường THPT lâu đời thứ ba của Việt Nam. (Ảnh: ITN)

Cổng trường được thiết kế theo dáng tháp chuông, mái ngói, điểm xuyết các họa tiết trang trí mềm mại, hài hòa. Bước qua cánh cổng là khoảng sân rộng, ở vị trí trung tâm đặt tượng Bác Hồ bằng thạch cao bọc đồng. Bao quanh sân là những cây điệp anh đào tán rộng, tỏa bóng mát quanh năm; đến mùa hoa nở, những cánh hoa rơi nhẹ trên nền sân tạo nên khung cảnh rất Huế, rất thơ.

Các dãy phòng học của trường đều được phủ gam đỏ trầm đặc trưng, thể hiện rõ dấu ấn kiến trúc phương Tây cổ kính. Giữa các khu nhà là hệ thống hành lang có mái che, vừa thuận tiện di chuyển vừa giữ được nét đồng bộ về thẩm mỹ. Trong khuôn viên trường còn có thư viện, sân bóng rổ nhỏ, những bãi cỏ xanh rì dưới tán cây cùng các ghế đá cũ mới đan xen, nơi lưu giữ ký ức của biết bao thế hệ học trò từng gắn bó với Quốc học Huế.

Mỗi góc của trường đều mang nét đẹp của cả trăm năm lịch sử. (Ảnh: Trường Bùi)

Năm 2011, Trường THPT chuyên Quốc học Huế được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt, trở thành một trong những ngôi trường hiếm hoi của cả nước mang giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt. Ngôi trường nằm trong hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Huế, bởi đây chính là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng theo học trong những năm tháng tuổi trẻ.

Không chỉ là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú, Quốc học Huế còn gắn liền với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, chứng kiến sự trưởng thành của nhiều nhân vật nổi tiếng, nhà cách mạng, trí thức lớn của Việt Nam.

“Cái nôi” đào tạo nhân tài

Không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc, THPT chuyên Quốc học Huế từ lâu còn được biết đến là một trong những trường có chất lượng đào tạo hàng đầu miền Trung và cả nước. Thành tích học tập của học sinh nhà trường là minh chứng rõ nét nhất. Hầu như năm nào trường cũng có học sinh đạt giải quốc gia, giành huy chương tại các kỳ Olympic quốc tế, cùng tỷ lệ đỗ vào các trường đại học top đầu luôn ở mức rất cao.

Nhiều cựu học sinh của trường đã ghi dấu ấn đậm nét trên đấu trường học thuật trong và ngoài nước, tiêu biểu như TS. Lê Bá Khánh Trình - người giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 1979 với số điểm tuyệt đối 40/40; Đinh Anh Minh (HCV Olympic Vật lý quốc tế 2010); Trương Đông Hưng (HCV Olympic Sinh học quốc tế 2017); Trương Văn Quốc Đạt (HCB Olympic Sinh học quốc tế 2022)…

Tấm bia đặt tại cổng trường ghi lại mốc thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh từng học vào năm 1908.(Ảnh: Trường THPT chuyên Quốc Học Huế)

Bên cạnh đó, Quốc học Huế còn là nơi từng nuôi dưỡng nhiều tên tuổi lớn của văn hóa, khoa học Việt Nam, như bác sĩ Đặng Văn Ngữ, nhà sử học Đào Duy Anh, các nhà thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Tế Hanh, Tố Hữu, nhạc sĩ Trần Hoàn, Phạm Tuyên…

Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025, Trường THPT chuyên Quốc học – Huế tiếp tục khẳng định vị thế khi xuất sắc giành 83 giải, gồm 2 giải Nhất, 15 giải Nhì, 42 giải Ba và 24 giải Khuyến khích. Thành tích ấn tượng này là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ từ các em học sinh, sự tận tâm, đồng hành của đội ngũ thầy cô giáo cùng sự ủng hộ từ quý phụ huynh, qua đó tiếp tục tô đậm bảng vàng truyền thống và niềm tự hào của Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Học sinh Quốc học Huế không chỉ học giỏi... (Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Quốc học Huế)

Mà còn vô cùng năng động... (Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Quốc học Huế)

Không chỉ học giỏi, học sinh Chuyên Quốc học Huế còn được đánh giá là năng động và toàn diện. Trong quá trình học tập, các bạn có cơ hội tham gia nhiều sự kiện, hoạt động ngoại khóa và chương trình trải nghiệm đa dạng. Nhà trường luôn chú trọng phát triển học sinh theo hướng cân bằng giữa tri thức - kỹ năng - giá trị sống, tạo nên bản sắc rất riêng cho ngôi trường hơn một thế kỷ tuổi này.

