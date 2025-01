Ổ nhóm "phân lô" vỉa hè bảo kê bán đào Tết, thu lời bất chính hơn 3 tỉ đồng

Ngày 26-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an các huyện: Quảng Xương, Triệu Sơn đấu tranh, triệt phá và bắt giữ ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức "bảo kê" bán đào Tết tại khu vực đại lộ CSEPD thuộc địa bàn các phường Đông Vệ, Quảng Thắng và An Hưng, TP Thanh Hóa.

Ổ nhóm "bảo kê" bán đào Tết bị công an tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Nhóm 7 đối tượng bị bắt gồm: Bùi Sỹ Ba (tức Ba "gà"; SN 1969, ngụ thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương); Lê Nguyên Cường (tức Cường "chíp"; SN 1990); Nguyễn Văn Sơn (SN 1984); Nguyễn Văn Lâm (SN 1990; cùng ngụ phường Quảng Thắng); Lương Bá Dương (SN 1996; ngụ phường Hàm Rồng); Nguyễn Đình Chiến (tức Chiến "rô"; SN 1990; ngụ phường Quảng Hưng) và Nguyễn Văn Thương (SN 1996; ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của quần chúng nhân dân, ghi nhận việc một số đối tượng có hiện tượng bảo kê thu tiền của những hộ kinh doanh bán đào, quất, cây cảnh và những người dân chở đào đến bán tại khu vực đại lộ CSEPD. Sự việc trên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và bức xức trong nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng trực tiếp trinh sát xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi bảo kê, thu tiền nên đã vào cuộc đấu tranh, bắt giữ ổ nhóm trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận dù không được cơ quan chức năng cho phép việc phân lô vỉa hè bán cho các cá nhân để kinh doanh bán hàng dịp Tết nhưng nhóm này đã tự ý phân lô, đánh số thu tiền của những tiểu thương kinh doanh bán đào với giá dao động từ 1,5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/1 lô (5 m vỉa hè tùy địa điểm). Ước tính số tiền thu từ hoạt động này lên tới 1 tỉ đồng.

Công an thi hành lệnh khám nhà của một trong các đối tượng trong ổ nhóm bảo kê

Với những người chở đào bán tự do, khi tới khu vực đại lộ CSEPD để buôn bán, nhóm này đã tiếp cận, đe dọa và thu tiền "bảo kê" tính theo gốc đào, dao động từ 10.000 đồng (cành nhỏ nhất) đến 30.000 đồng hoặc 50.000 đồng (cành to)/1 ngày. Đến ngày hôm sau, nếu chưa bán được thì phải đóng thêm lần nữa.

Sau khi thu tiền, chúng sẽ bấm ghim, gắn "tem" đánh dấu địa bàn. Trường hợp nào không chấp hành sẽ bị đuổi đi, phá đào hoặc đe dọa gây thương tích. Mỗi ngày các nhóm đối tượng thu được khoảng 500 - 1 triệu đồng/trường hợp (tính trên đầu gốc đào). Tổng số tiền bọn chúng thu được khoảng 2 tỉ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên để điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động