"Nữ quái" xinh đẹp cầm đầu đường dây tín dụng đen lãi suất hơn 500%/năm

Ngày 3/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương đã triệt phá đường dây tín dụng đen, tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo báo Dân Trí, người cầm đầu đường dây này được xác định là Lê Thị Xim (38 tuổi, trú xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương).

Nghi phạm Lê Thị Xim tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Ngoài Lê Thị Xim, công an bắt giữ thêm 6 đối tượng gồm: Đào Văn Tuấn (33 tuổi, trú xã Quảng Nham), Nguyễn Văn Thạch (27 tuổi, trú xã Quảng Thạch), Lê Khắc Ứng (27 tuổi, trú xã Quảng Hải); Hoàng Thị Hiền (30 tuổi), Ngô Văn Hà (30 tuổi) và Bùi Sỹ Sơn (27 tuổi), đều ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Xim và các nghi phạm dùng mạng xã hội nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay tiền và thu hồi nợ. Với lãi suất 3.000-15.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương trên 500%/năm), tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, nhóm của Xim đã cho nhiều cá nhân ở huyện Quảng Xương vay số tiền lớn, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Theo Công an huyện Quảng Xương, từ tháng 12/2022 đến nay, qua công tác phòng ngừa và đấu tranh, công an huyện này đã khởi tố 17 vụ, 23 bị can, bắt tạm giam 5 bị can phạm tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Công an huyện Quảng Xương khuyến cáo người dân có nhu cầu vay tiền cần cẩn trọng, không nên vay tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền, các tổ chức tài chính núp bóng hoạt động "tín dụng đen", nhằm tránh trường hợp vay dễ nhưng khó trả, khiến nợ chồng nợ và bị các đối tượng cho vay đe dọa, khủng bố về tinh thần, tạo áp lực về trả nợ.

Công dân khi phát hiện trường hợp nghi vấn, có dấu hiệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi cần thông báo ngay đến cơ quan công an để ngăn chặn kịp thời.

