Nữ MC bị tố chiếm đoạt tiền của bạn trai

Tờ CTS đưa tin nữ MC Tiết Khải Lợi bị cáo buộc lừa đảo bạn trai cũ là doanh nhân Khâu Trí Vĩnh số tiền 4,2 triệu Đài tệ (khoảng 131.000 USD) vào năm 2022. Hai bên đã có mặt trong phiên tòa vừa diễn ra tại Tòa án quận Đài Bắc để đối chất với nhau.

Trong phiên tòa, bạn trai cũ nghẹn ngào buộc tội Tiết Khải Lợi bắt nạt. Tuy nhiên, Tiết Khải Lợi phản bác. Nữ MC cho rằng bạn trai cũ đang diễn kịch. Tiết Khải Lợi cũng chia sẻ việc cô là mẹ đơn thân và đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

MC Tiết Khải Lợi ở phiên tòa mới đây. Ảhh: Yahoo.

Tiếp đó, bên công tố chỉ ra trong các đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa 2 người, Tiết Khải Lợi chưa bao giờ phủ nhận việc nhận 4,2 triệu Đài tệ. Theo Khâu Trí Vĩnh, giai đoạn ông gặp khó khăn trong việc kinh doanh, bị xã hội đen truy tìm ráo riết, Tiết Khải Lợi đã lừa đảo khoản tiền lớn dưới chiêu bài giúp ông giải quyết vấn đề.

Cụ thể, Tiết Khải Lợi nói với Khâu Trí Vĩnh có quen giới xã hội đen máu mặt thông qua một người bạn làm cùng đài truyền hình. Do đó, MC này đề nghị giúp đỡ bạn trai với số tiền hơn 4,2 triệu Đài tệ. Tin lời bạn gái, Khâu Trí Vĩnh đi rút tiền mặt rồi đưa cho Tiết Khải Lợi. Sau đó, Tiết Khải Lợi đã giả vờ mang số tiền đó đến đài truyền hình.

Vì cảm động trước sự giúp đỡ của bạn gái, Khâu Trí Vĩnh mua nhẫn kim cương cầu hôn. Thế nhưng, sau này, ông vẫn bị xã hội đen đòi nợ. Lúc này, ông Khâu chất vấn Tiết Khải Lợi nhưng nữ MC chối bỏ, thậm chí cùng con bỏ sang Mỹ.

Thế nhưng, Tiết Khải Lợi vẫn khẳng định cô vô tội. Cô còn tố cáo đối phương bội ước sau khi cả 2 phát sinh quan hệ. Phần tranh luận trong vụ án đã kết thúc và dự kiến ​​tuyên án vào 29/4.

Tiết Khải Lợi sinh năm 1973, dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng cho các đài TVBS, CTi News Unique Business News. Cô cũng từng đảm nhận cương vị tổng giám đốc của Đài truyền hình vệ tinh AoYa.

Tác giả: Thái Linh

Nguồn tin: znews.vn