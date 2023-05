Nữ hoàng ảnh lịch xứ Nghệ tuổi 50 đẹp như giấc mơ, mặt mịn như gương, mê rèn dáng bên suối

Thanh Mai sinh năm 1973 tại Nghệ An và bắt đầu bén duyên với nghệ thuật qua bộ môn múa ballet. Sau khi đạt giải Á hậu cuộc thi Ngôi sao điện ảnh ngày mai năm 1992. Thanh Mai trở thành người mẫu ảnh lịch ăn khách, được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch". Người đẹp về sau nổi tiếng với nhiều vai trò khác nhau, cô phủ sóng tên tuổi qua cả các tác phẩm phim. Song ấn tượng nhất với nhiều khán giả màn ảnh nhỏ chính là màn sánh đôi cùng với Trung Dũng trên chương trình Sức sống mới.

Việt Nam năm xưa có nhiều mỹ nhân được dành tặng biệt danh có cánh là "Nữ hoàng ảnh lịch". Thanh Mai là một trong số đó, cô gây ấn tượng với chiều cao cùng gương mặt trái xoan thục nữ.

Cho đến những ngày xuất hiện trên tivi vào những ngày 2010. Cô tạo dấu ấn với chiều cao ngang ngửa bạn diễn và giọng nói giọng ngào, nhan sắc mặn mà.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu và có một con gái, nay đã hơn 20 tuổi, Thanh Mai đang có cuộc sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Thanh Mai hiện tại ít tham gia showbiz, tập trung cho kinh doanh. Cô là chủ của một chuỗi spa danh tiếng và là một doanh nhân giàu có.

Xây dựng hình ảnh là một doanh nhân, phong cách của nữ MC phủ sóng nhiều item đắt đỏ. Cô biến hóa đa dạng từ style quý bà, gợi cảm cho tới "xì tin" trẻ trung. Song hầu hết đều nhấn nhá, tôn lên sắc vóc trời ban.

Ngắm hình ảnh của quý cô, mấy ai ngờ rằng, nữ MC năm nay bước sang tuổi 50. Dẫu vậy, dường như, bao năm qua, cô không những không già đi mà còn ngày càng đẹp hơn. Xem ảnh của nữ MC nhiều quan điểm sẽ hoài nghi cho rằng, người đẹp sử dụng đến trình photoshop để làm mịn da mặt hay hack vóc dáng. Thế nhưng, xem tới những thước phim cô chia sẻ trên livestream, người xem mới càng khâm phục hơn về tuyệt sắc giai nhân xứ Nghệ.

Người đẹp là một tín đồ của bộ môn Yoga.

Theo dõi trang cá nhân của bà mẹ 1 con, chị em có thể dắt túi được rất nhiều bí kíp trẻ hóa. Người đẹp thường chạm tới cảm xúc của người dùng mạng với những lời thủ thỉ tâm tình về cách làm đẹp. Theo Thanh Mai, Yoga đem đến cho phái nữ rất nhiều lợi ích. Đầu tiên chính là giải tỏa căng thẳng và kiểm soát cân nặng. Yoga đồng thời có thể cải thiện được sức khỏe lẫn sức bền cho 1 cơ thể linh hoạt, dẻo dai. Khi vận động, phái nữ sẽ còn cải thiện được tuần hoàn, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp giấc ngủ ngon hơn do đó làm chậm quá trình lão hóa.

Cô còn hé lộ kèm công thức nước ép và cách uống nước sao cho dáng đẹp, da sáng mịn.

Người đẹp bình minh với 1 cốc nước ấm lớn khoảng 500ml để "rửa ruột". Sau đó, cô sẽ ép nước gồm có rất nhiều loại quả như khổ qua, cần tây, dưa leo, táo xanh, ớt xanh với tỉ lệ bằng nhau. Nếu không có táo xanh thì cô cũng bỏ qua, không dùng táo đỏ vì cho rằng táo đỏ có nhiều đường ngọt. Cô nhấn mạnh chị em nên tránh xa đường ngọt - kẻ thù của nhan sắc phụ nữ. Chung quy buổi sáng cô sẽ uống 1 lít nước và tiếp đó mới ăn sáng.

Cô cũng chẳng cần ngại show tất tật các bước chăm sóc da của mình.

Cứ tưởng chu trình skincare của bóng hồng sẽ rất cầu kì nhưng lại chỉ sương sương vài bước trên lòng bàn tay. Cô nói, bản thân mình là làn da dầu, lại sinh sống ở vùng khí hậu nóng nên cô chăm da rất đơn giản. Chu trình cơ bản cô áp dụng hằng ngày là tẩy trang, rửa mặt, sau đó tới nước hoa hồng. Cô nhấn mạnh chị em nên ưu tiên loại không cồn. Bước vào tuổi lão hóa nên MC Thanh Mai không thể bỏ qua sản phẩm retinol, cô sẽ sử dụng 1-2 ngày trong tuần. Cô lưu ý chị em khi mới dùng nên dùng nồng độ thấp, như cô dùng quen và lâu rồi sẽ dùng loại 1%.

Trước đây, mỹ nhân bộc bạch mình dùng AHA 1% để lỗ chân lông thu nhỏ, da bớt dầu. Cô không sử dụng quá dày kem dưỡng mà chỉ thoa mỏng. Khi da lên mụn sẽ ưu tiên sản phẩm chấm mụn có chứa Azelaic acid 15%. Lưu ý là cô có chế độ thoa bôi xen kẽ, ví dụ thứ 2-4-6 dùng cái này, thứ 3-5-7 sẽ dùng cái kia để đặc trị giảm dầu, trị mụn và chống lão hóa.

