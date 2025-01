Nữ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc nộp 1,8 triệu USD khắc phục hậu quả

VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can gồm: Trần Tuyết Mai (SN 1961, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà - Công ty Hải Hà); Lê Thị Huệ (SN 1987, Giám đốc điều hành, kiêm Kế toán trưởng Công ty Hải Hà); Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1973, phụ trách Phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà).

Bị can Trần Tuyết Mai. Ảnh: BCA

Cụ thể, Trần Tuyết Mai và Lê Thị Huệ bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Vi phạm quy định về kế toán.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1973, phụ trách Phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, bị can Trần Tuyết Mai, bị can đã bị Công an thành phố Hải Phòng bắt ngày 26/10/1993 về hành vi Buôn lậu hoặc Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

VKSND tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước TAND tỉnh Thái Bình để xét xử. Phân công VKSND tỉnh Thái Bình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, Công ty Hải Hà được Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu ngày 17/3/2017.

Từ năm 2017 đến ngày 12/1/2024, Công ty Hải Hà phải thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) là hơn 612 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lợi dụng việc được giao quản lý quỹ này, Trần Tuyết Mai chỉ đạo Lê Thị Huệ chỉ nộp hơn 295 tỉ đồng để trích lập Quỹ BOG; còn lại hơn 317 tỉ đồng sử dụng trái mục đích.

Ngày 12/1/2024, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 63 thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà.

Sau khi bị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Trần Tuyết Mai và Lê Thị Huệ không nộp ngay toàn bộ Quỹ BOG vào ngân sách Nhà nước theo quy định vi phạm khoản 8; mục 1,2 khoản 26 Điều 1 Nghị định số 95 của Chính phủ… gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 317 tỉ đồng.

Cáo trạng của VKSND tối cao cũng làm rõ hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán của các bị can trong vụ án.

Theo đó, quá trình điều hành hoạt động, sản xuất kinh doanh, Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo Lê Thị Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Ánh lập hai hệ thống sổ sách kế toán, gồm: Phần mềm kế toán FAST (sử dụng báo cáo thuế) số lượng xăng A95 đã bán, kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường hơn 150 triệu lít và phần mềm VISOFT (theo dõi nội bộ) số lượng xăng A95 bán thực tế hơn 154 triệu lít nhằm để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường số lượng hơn 3,8 triệu lít xăng A95 với số tiền là hơn 15 tỉ đồng, vi phạm Luật Kế toán 2015, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Quá trình xử lý vụ án, bị can Trần Tuyết Mai thừa nhận hành vi phạm tội, tự nguyện nộp hơn 930 triệu đồng cùng hơn 1,8 triệu USD để khắc phục hậu quả.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh cũng khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện nộp hơn 1,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Tác giả: Hà Minh

Nguồn tin: anninhthudo.vn