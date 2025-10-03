NSND Trần Hiếu nhập viện

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Minh Ngà, vợ NSND Trần Hiếu cho biết hơn hai tuần trước, ông nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương. Sau đó, vào ngày 23/9, ông được chuyển sang điều trại ở Bệnh viện Lão khoa Trung ương chữa suy thận.

Bà Minh Ngà ở bên cạnh túc trực chăm sóc chồng tại bệnh viện những ngày qua.

"Ông đã qua cơn nguy kịch và ăn được cháo loãng. Chắc khoảng một tuần nữa, ông được xuất viện. May mắn là ông luôn vui vẻ, lạc quan trong quá trình điều trị", bà Minh Ngà chia sẻ.

NSND Trần Hiếu.

Những năm qua, NSND Trần Hiếu gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Tháng 12/2020, nghệ sĩ gặp tai nạn giao thông tại Hà Nội. Ông nhập viện trong tình trạng chảy máu ở mặt.

Các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán ông bị gãy xương sườn. Một tuần sau, người nhà đưa NSND Trần Hiếu chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục điều trị.

NSND Trần Hiếu (tên đầy đủ là Trần Trung Hiếu) sinh năm 1936 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp ngành thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội vào năm 1959. Năm 1981, ông là nghiên cứu sinh tại Bulgaria.

Ông giữ chức vụ giảng viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện TP.HCM từ 1959-2014. Tên tuổi của nghệ sĩ Trần Hiếu gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Con voi, Hò kéo pháo, Lãnh tụ ca, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính...

Ông được trao danh hiệu NSND vào năm 1981. NSND Trần Hiếu là anh trai ruột của nhạc sĩ Trần Tiến. Con gái ông là ca sĩ Trần Thu Hà - một trong 4 diva nhạc nhẹ Việt Nam.

Tác giả: Trần Hiếu

Nguồn tin: znews.vn