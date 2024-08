Nóng: Thành viên BTS bị điều tra hình sự, đối diện nguy cơ nhận án tù

Your browser does not support the video tag.

CCTV ghi lại cảnh nam idol lái xe scooter điện trong tình trạng say rượu

"Nếu lái PM thì chỉ bị xử phạt hành chính. Nhưng xe của Suga không phải PM, nên có thể sẽ phải chịu xử phạt hình sự vì lái xe trong tình trạng say rượu" - cảnh sát giải thích. Theo Luật Giao thông đường bộ Hàn Quốc, khung hình phạt dành cho người có nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên là 1-2 năm tù giam hoặc 5-10 triệu won (92-184 triệu đồng). Thông tin chi tiết lịch trình điều tra Suga vẫn chưa được cảnh sát ấn định. Phía cảnh sát có kế hoạch xem xét toàn diện mức độ thiệt hại, quãng đường lái xe, hoàn cảnh, tiền án của Suga trong vụ việc.

Ngoài ra Suga còn có nguy cơ bị cơ quan công tác xử phạt riêng do vi phạm pháp luật trong lúc làm nhân viên cộng đồng. Tuy nhiên về vấn đề này, Cục Quản lý Nhân lực Quân sự cho biết: "Nếu nhân sự bị bắt thì sẽ bị đình chỉ nghĩa vụ trong thời gian đó. Ngoài ra, sẽ không có biện pháp trừng phạt riêng nào". Hiện tại thành viên BTS đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do ảnh hưởng của chấn thương vai nên nam idol làm nhân viên phục vụ cộng đồng, dự kiến xuất ngũ vào tháng 6/2025.

Vụ việc của Suga xảy ra vào đêm ngày 6/8. Sau khi truyền thông đăng tải tin tức, Suga và công ty quản lý HYBE Labels đều lên tiếng giải thích và xin lỗi. Tuy nhiên cư dân mạng đã "bóc" ra hàng loạt chi tiết dối trá trong lời giải thích của công ty, từ loại phương tiện, quãng đường di chuyển, địa điểm Suga bị ngã cho đến số lượng bia rượu nam idol uống. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, HYBE vội "chữa cháy" bằng lời xin lỗi vì truyền đạt thông tin sai, vội vàng kết luận xe của Suga chỉ là kickboard điện.