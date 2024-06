Những hình ảnh đầu tiên chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam

Đúng 1h45 phút sáng 20/6, chiếc chuyên cơ Il-96-300PU của Tổng thống Putin hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Chiếc xe Aurus Senat limousine của ông Putin cũng có mặt tại sân bay trước đó.

Tổng thống Nga Putin bắt tay tiếp viên hàng không trước khi xuống cầu thang.

Đây là lần thứ 5 ông Putin có chuyến công du tới Việt Nam.

Đoàn tháp tùng Tổng thống Putin gồm Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov; Phó thủ tướng Nga Chernyshenko Dmitry Nikolaevich; Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuichenko; Bộ trưởng Công thương Anton Alikhanov; Bộ trưởng Giao thông Roman Starovoit; Bộ trưởng Năng lượng Sergei Tsivilev và nhiều quan chức khác.

Đón Tổng thống Putin và đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài, về phía Việt Nam có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Lê Minh Khôi...

Chuyến thăm của ông Putin được đánh giá là cơ hội để cả hai bên ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương.

Tổng thống Nga trao đổi với Trưởng ban Đối ngoại Lê Hoài Trung.

Chuyến thăm này không chỉ là một sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn thể hiện sự coi trọng và cam kết của Nga đối với mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Tác giả: Quang Trung

Nguồn tin: vov.vn