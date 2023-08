Những điều nên làm và 7 điều nên tránh để cả tháng cô hồn may mắn, bình an

Tháng 7 âm lịch theo quan niệm dân gian vẫn thường gọi là tháng cô hồn, tức là dễ găp những điều xui xẻo trong cuộc sống. Do vậy, việc kiêng kỵ và thực hiện một số điều đem lại may mắn, xóa đi những vận khí xấu được rất nhiều người quan tâm.

Tất cả các tháng trong năm đều nên phát tâm từ thiện, báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên

Đại đức Thích Trí Thịnh – Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình cho biết, tháng 7 âm lịch thường gắn với Lễ Vu lan báo hiếu và ngày Xá tội vong nhân. Trong đó, theo quan niệm của Đạo giáo, ngày Xá tội vong nhân sẽ được tính từ mùng 2 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch. Trong những ngày này, những vong hồn chưa được siêu thoát sẽ được mở cửa để về dương gian, nhận đồ cúng tế của nhân gian. Vì thế mọi người thường gọi đó là tháng cô hồn.

Cũng chính vì lý do này, nên nhiều người cho rằng trong này cần cẩn trọng, nếu không sẽ bị âm khí, tà khí bám theo và gặp xui xẻo. Do vậy, nhiều người truyền tai nhau rằng, trong tháng cần phải mua đồ hoặc vật phẩm phong thủy để tránh tà khí, gặp may mắn.

“Thực tế, mọi người mua những đồ như các vòng phong thủy, đá phong thủy, vòng dâu tằm chỉ là để trấn an tâm lý. Còn theo quan điểm của đạo Phật thì “Nhất thiết duy tâm tạo”, có nghĩa là mọi việc làm đều xuất phát từ tâm, nếu có tâm tốt, có lòng hướng thiện thì không nhất thiết phải sử dùng những vật phẩm đó vẫn gặp được may mắn, bình an”, Đại đức Thích Trí Thịnh cho hay.

Đại đức Thích Trí Thịnh cho biết, muốn gặp điều may mắn trong tháng cô hồn thì trước hết nên giữ tâm an, lòng hướng thiện.

Theo Đại đức Trí Thịnh, tất cả các tháng trong năm, đặc biệt là trong tháng 7 âm lịch, để gặp nhiều may mắn, bình an mọi người có thể thực hiện một số việc như phát tâm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, ăn chay hướng Phật, đi lễ chùa, báo hiếu đấng sinh thành, bao sái ban thờ, viếng mộ tổ tiên… Đó là những việc làm thiết thực nhất, không chỉ tỏ lòng thành kính mà giúp cho tâm an, khi tâm đã an thì mọi thứ dễ dàng hóa giải và thuận lợi.

Phong thủy gia Tam Nguyên (Hà Nội) thì cho rằng, trong tháng 7 âm lịch, mọi người nên làm một số việc ngay từ ngày mùng 1 để cả tháng được bình ăn, may mắn, đó là thờ cúng thần linh, thần tài, tổ tiên, trong đó đặc biệt lưu ý hai khung giờ hoàng đạo để lên hương trong ngày mùng 1 đó là:

- Giờ Thìn (từ 7h đến 9h)

- Giờ Ngọ (từ 11h đến 13h)

“Gia chủ nên dâng hương vào hai khung giờ đẹp như trên để mang lại may mắn và bình an cho cả tháng”, phong thủy gia Tam Nguyên chia sẻ.

Ngày mùng 1 tháng cô hồn năm nay, mọi người nên cúng vào 2 khung giờ là giờ Thìn và giờ Ngọ. Ảnh minh họa.

7 điều nên lưu ý trong ngày mùng 1 đầu tháng

Ngoài ra, để có thể gặp may mắn, tránh được điều xui xẻo trong tháng “cô hồn”, phong thủy gia Tam Nguyên cũng chia sẻ một số điều nên lưu ý trong ngày mùng 1 đầu tháng, cụ thể:

- Kiêng vay mượn tiền, xuất tiền của: Vào ngày đầu tháng, mọi người thường kiêng xuất tiền của vì sợ bị "dông" cả tháng. Tương tự như vậy, dân gian kiêng đi vay mượn, đi trả nợ.

- Kiêng một số món ăn: Theo quan niệm dân gian, nếu ăn thịt chó, cá mè, thịt vịt, mực, xôi trắng, trứng vịt vào ngày đầu tháng (từ mồng một - mồng mười) thì sẽ bị hãm tài, xúi quẩy, bệnh tật lâu khỏi, mất của, không may...

- Kiêng không cắt tóc: Theo quan điểm tâm linh của người Việt, tóc là bộ phận của con người, không muốn cắt bỏ những gì thuộc về cơ thể trong ngày đầu tháng, bởi cắt là mất, nó có thể cho ta gặp những chuyện không suôn sẻ hoặc hay ốm đau.

- Kiêng kì kèo giá cả rồi không mua

- Kiêng gặp người vía dữ

- Kiêng đi thăm phụ nữ đẻ: Những người buôn bán, làm ăn lớn thường cho rằng, đi thăm bà đẻ thì vận may trong công việc làm ăn của họ sẽ giảm nên thường họ chờ cho đứa bé đầy tháng mới đến thăm.

Thực ra, dân gian kiêng đi thăm gái đẻ trong vòng một tháng đầu không hoàn toàn là do mê tín. Trong vòng tháng đầu, cả mẹ lẫn bé đều đang rất mệt mỏi, cần ngủ nhiều, cần được yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu người đến thăm nhiều, ồn ào, bụi bặm sẽ nhiễm vào mẹ và bé, nếu như khách bị cảm cúm, bệnh tật, sẽ càng nguy hiểm hơn.

- Không làm đổ vỡ đồ dùng: Theo quan niệm đầu tháng mà đổ vỡ đồ dùng trong nhà như bát đĩa, ấm chén, gương là điều không tốt cho cả tháng. Từ vỡ, bể là những từ tạo nên sự chia cắt, đứt lìa trong gia đình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: LÊ PHƯƠNG

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn