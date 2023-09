Những chiếc xe đặc biệt tháp tùng Tổng thống Mỹ tại Việt Nam

Hai chiếc Cadillac One 2.0 mang biệt danh “The Beast” làm điểm nhấn chính trong đoàn. Tổng thống Joe Biden luôn ngồi chiếc xe phía sau trong suốt chuyến đi, và liên tục đổi xe nhằm tránh bị theo dõi. Cadillac One 2.0 củav Tổng thống Mỹ là phiên bản cải tiến so với phiên bản 1.0, với kích thước lớn, ngoại thất thiết kế lại, trang bị lớp vỏ và ngoại thất làm từ nhôm, titanium và gốm có khả năng chịu đạn chống tăng B41 hoặc mìn IED.