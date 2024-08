Nhiều thiết bị Samsung Galaxy tầm trung đang chạy thử One UI 7

Theo danh sách, One UI 7 đã xuất hiện trong phép thử ứng dụng điểm chuẩn Geekbench đối với Samsung Galaxy A53, A54 và A74, tại nhiều thời điểm khác nhau trong vài tháng qua. Phiên bản được ghi nhận gần nhất được thực hiện sớm nhất vào ngày 27/6, vì vậy quá trình phát triển bản cập nhật Android và One UI lớn tiếp theo cho các thiết bị này đã diễn ra trong một thời gian.

Điều này không phải quá ngạc nhiên bởi Samsung phát hành phiên bản Android mới vào nửa cuối mỗi năm nhưng quá trình thử nghiệm bắt đầu sớm hơn nhiều tháng. Việc điều chỉnh các phiên bản Android và One UI mới là một quá trình tốn thời gian và Samsung muốn bắt đầu càng sớm càng tốt.

Quá trình điều chỉnh đặc biệt đúng vào năm 2024 bởi sự xuất hiện của Galaxy AI khiến ngay cả những bản cập nhật One UI nhỏ giờ đây cũng lớn hơn so với bình thường. One UI 6.1 đã mất nhiều thời gian hơn trong các thử nghiệm trước khi đến với các thiết bị đủ điều kiện. Điều tương tự cũng đúng với One UI 6.1.1, dẫn đến việc Samsung trì hoãn chương trình One UI 7.0 beta.

Theo báo cáo, Galaxy A53, A54 và A73 sẽ không nhận được bất kỳ tính năng Galaxy AI nào với One UI 7, tuy nhiên sẽ có những thay đổi lớn khác mà phiên bản này mang lại, bao gồm những thay đổi về mặt hình ảnh đối với giao diện người dùng.

Được biết, Samsung vẫn đang thực hiện các nỗ lực nhằm đưa Galaxy AI vào một số smartphone Galaxy A trong năm nay. Mặc dù vậy, hiện chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào được xác nhận ở thời điểm hiện tại.

