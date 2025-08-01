Nhiều mẫu MPV đua nhau giảm giá, có mẫu chỉ hơn 400 triệu đồng

Trong tháng 8/2025, nhiều mẫu xe MPV ăn khách cũng được các hãng và đại lý hỗ trợ từ 50-100% phí trước bạ, tương đương mức giảm giá từ 25-75 triệu đồng. Một vài mẫu xe được đại lý giảm thêm trên giá bán thực tế cho khách. Bước sang tháng 9 này cũng vậy, mặc dù là phân khúc thu hút khách hàng, nhưng dòng xe này vẫn không thể đứng ngoài cuộc đua giảm giá để giành thị phần.

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio

So với tháng 8/2025, chương trình ưu đãi của Toyota Veloz Cross và Avanza Premio vẫn giữ nguyên và không có gì thay đổi trong tháng 9/2025. Bộ đôi này vẫn được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đồng thời tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Bảng giá ưu đãi của Toyota Veloz Cross và Avanza Premio

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio là hai mẫu MPV của Toyota là hai cái tên cũng khẳng định tên tuổi trên thị trường. Veloz Cross có thiết kế hiện đại, sang trọng hơn với các trang bị tiện nghi vượt trội và công nghệ an toàn tiên tiến (Toyota Safety Sense). Avanza Premio thì có thiết kế truyền thống hơn một chút và tập trung vào hiệu quả sử dụng thực tế cho gia đình với mức giá thấp hơn.

Cả hai mẫu xe này cùng sử dụng động cơ và khung gầm giống nhau, nhưng Veloz Cross vượt trội hơn về trang bị và nội thất cũng như công nghệ và an toàn.

Mitsubishi Xpander

Dù đang là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc MPV tại Việt Nam, nhưng Mitsubishi Xpander vẫn có khuyến mại khá lớn từ nhà sản xuất trong tháng 9/2025. Trong tháng 8/2025, Xpander chỉ được đại lý hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 30-35 triệu đồng. Bước sang tháng 9/2025, ưu đãi của sản phẩm này được gia tăng, có tới hai phiên bản được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 60 và 66 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 538 triệu và 592 triệu đồng. Đồng thời tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất và camera 360 độ (tùy phiên bản).

Tuy nhiên, bản số sàn (MT) tiêu chuẩn và Xpander Cross trong tháng 9/2025 vẫn chỉ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ giống như trước.

Xpander Cross chỉ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 9/2025

Mitsubishi Xpander là mẫu xe MPV (xe đa dụng) 7 chỗ ngồi, kết hợp phong cách Crossover. Mẫu xe này được bán tại Việt Nam bao gồm nhiều phiên bản như Xpander MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Tất cả đều được trang bị động cơ 1.5L, công nghệ MIVEC giúp tiết kiệm nhiên liệu, cùng khung gầm cứng vững và các tiện ích an toàn như ASC, HSA.

Suzuki XL7 Hybrid

Trong tháng 9/2025, Suzuki XL7 Hybrid áp dụng thêm ưu đãi là phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng, bên cạnh hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương với 60 triệu tiền mặt. Sau khi áp dụng, giá bán của xe hạ từ 599,9 triệu xuống 529,9 triệu đồng, dễ tiếp cận ngang một mẫu SUV hạng A như Hyundai Venue (499-539 triệu đồng).

Đây là mẫu MPV 7 chỗ sử dụng hệ thống hybrid thông minh (SHVS) của Suzuki, kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện để tăng hiệu suất nhiên liệu và cải thiện khả năng tăng tốc, giúp xe vận hành êm cũng như tiết kiệm hơn. Xe có thiết kế thể thao mạnh mẽ, nội thất rộng, trang bị màn hình giải trí 10 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây và nhiều tiện nghi khác.

Honda BR-V

So với các đối thủ cùng phân khúc đã đề cập ở trên, Honda BR-V được áp dụng chính sách ưu đãi tương đối “khiêm tốn”, với mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản. Khuyến mại này quy đổi thành mức giảm từ 32-35 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 628 triệu và 670 triệu đồng. Ngoài hỗ trợ lệ phí trước bạ, khách mua Honda BR-V còn được tặng 1 năm bảo hiểm chính hãng.

BR-V là mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ được ra mắt lần đầu vào tháng 8/2015 tại Triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia, cho đến nay Honda BR-V được bán tại khá nhiều các nước trên thị trường chủ yếu như: Ấn độ, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Nam Phi,... Việt Nam cũng được đánh giá là thị trường tiêu thụ khá tốt mẫu xe này. Đối thủ cạnh tranh của BR-V phải kể đến những cái tên “khét tiếng” như: Toyota Rush, Mitsubishi Xpander, Mazda CX-3, Suzuki Ertiga, Toyota Veloz Cross,...

Hyundai Stargazer

Theo chương trình tháng 9 của TC Motor, Hyundai Stargazer được giảm giá lên tới 40 triệu đồng. Tuy nhiên thực tế tại đại lý, mẫu MPV này được giảm sâu hơn mức trên, dao động 50-60 triệu đồng tùy phiên bản, nhưng chủ yếu áp dụng cho những xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Một đại lý tại Hà Nội cho biết, Stargazer Tiêu chuẩn được giảm trực tiếp 50 triệu, đưa giá bán thực tế hiện nay từ 489 triệu xuống còn 439 triệu đồng. Đây là một mức giá khá dễ thở ngang với một mẫu xe đô thị hạng A như Hyundai Grand i10 (giá cao nhất cũng chỉ 455 triệu đồng).

Hyundai Stargazer nổi bật với thiết kế nội thất rộng rãi, được trang bị động cơ 1.5L đi kèm hộp số tự động vô cấp (iVT). Xe có hai phiên bản chính tại Việt Nam là Stargazer tiêu chuẩn và Stargazer X, trong đó bản X có kích thước lớn hơn và thiết kế lấy cảm hứng từ SUV. Stargazer cạnh tranh trong phân khúc MPV cỡ nhỏ với các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross và Suzuki XL7.

Xe có thiết kế đặc trưng với đường nét bo tròn, kính chắn gió vuốt liền mạch với nắp capo và dải đèn LED chạy ban ngày (DRL) hình cánh cung. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10.25 inch, hệ thống ghế bọc da và các chi tiết nội thất sang trọng.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo VOV