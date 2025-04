Giá từ dưới 600 triệu, đây là 5 mẫu MPV đáng mua nhất hiện nay: Mẫu 8 chỗ ngồi vừa ra mắt được 3 ngày

MG G50: Từ 559 triệu đồng

Mẫu MPV 8 chỗ vừa được giới thiệu thị trường Việt Nam ngày 29/3/2025 với 3 phiên bản: MT COM, AT DEL và AT LUX, giá bán tương ứng 559 triệu đồng, 698 triệu đồng và 749 triệu đồng.

MG G50 nổi bật trong phân khúc MPV nhờ được trang bị tiêu chuẩn 8 chỗ ngồi, một ưu thế cạnh tranh so với nhiều đối thủ.

Về kích thước, MG G50 sở hữu chiều dài 4.825 mm, chiều rộng 1.825 mm, chiều cao 1.800 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm.

Thiết kế ngoại thất của G50 được đánh giá là mạnh mẽ và sở hữu nhiều trang bị độc đáo trong phân khúc. Xe được trang bị đèn chiếu sáng gương cầu Projector, cùng với đèn pha tự động tích hợp đèn LED ban ngày và đèn dẫn đường. Gương chiếu hậu có khả năng chỉnh/gập điện tự động và tích hợp đèn báo rẽ tùy phiên bản. Kính chỉnh điện và cốp mở điện tích hợp nút bấm cùng chìa khóa Smartkey từ xa.

Không gian nội thất của MG G50 có tùy chọn ghế bọc da cao cấp hoặc nỉ, toàn bộ ghế đều được trang bị đai an toàn 3 điểm và tựa đầu. Xe có khả năng lắp đặt đến 3 ghế trẻ em và hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 40:60 hoặc phẳng hoàn toàn.

Về giải trí, G50 sở hữu màn hình trung tâm 12.3 inch lớn bậc nhất phân khúc, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và QD Link, cùng hệ thống âm thanh 6 loa (tùy phiên bản).

Sức mạnh của G50 đến từ động cơ xăng tăng áp 1.5L, cho công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 285 Nm, vượt trội so với nhiều đối thủ. Xe có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp (trên phiên bản AT Del và AT Lux) cùng hệ dẫn động cầu trước.

Về an toàn, MG G50 được trang bị các tính năng như kiểm soát hành trình, khóa cửa tự động, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe sau, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật ARP và 2-4 túi khí tùy phiên bản. Phiên bản AT Del và AT Lux được trang bị phanh tay điện tử, trong khi phiên bản MT Com sử dụng phanh tay cơ truyền thống.

Mitsubishi Xpander: Từ 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander là mẫu xe bán chạy hàng đầu của thương hiệu tại Việt Nam. Hiện tại xe có 3 phiên bản chính là MT, AT và Premium với mức giá niêm yết như sau: Mitsubishi Xpander số sàn: 560 triệu đồng, Mitsubishi Xpander AT Eco: 598 triệu đồng, Mitsubishi Xpander AT Premium: 658 triệu đồng.

Phiên bản Xpander AT 2024 có kích thước tổng thể dài 4.595 mm, rộng 1.750 mm, cao 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm và khoảng sáng gầm đạt 225 mm. Ngoại hình của xe gây ấn tượng với thiết kế đèn chữ T đặc trưng, sử dụng công nghệ LED thấu kính hiện đại.

Về nội thất, phiên bản AT được trang bị ghế bọc da, hệ thống điều hòa 2 giàn lạnh với 4 cửa gió cho hàng ghế thứ hai, cùng ổ cắm điện 12V tiện dụng cho cả ba hàng ghế. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, CD, 4 loa và Bluetooth.

Xpander AT sử dụng động cơ xăng MIVEC 1.5L, sản sinh công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Điểm nổi bật của phiên bản này là được trang bị nhiều công nghệ an toàn đáng chú ý như Kiểm soát lực kéo TCL, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, camera 360 độ, cảm biến lùi, hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử ASC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS.

Toyota Avanza Premio CVT: 598 triệu đồng

Toyota Avanza Premio phiên bản CVT, có giá niêm yết 598 triệu đồng, là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc MPV.

Mẫu xe này sở hữu kích thước tổng thể với chiều dài 4.395 mm, chiều rộng 1.730 mm và chiều cao 1.700 mm, đi cùng chiều dài cơ sở 2.750 mm và khoảng sáng gầm xe 205 mm.

Thiết kế phần đầu xe gây ấn tượng mạnh mẽ với lưới tản nhiệt kích thước lớn được sơn đen, mang đậm phong cách thể thao. Hệ thống chiếu sáng phía trước và sau xe đều sử dụng công nghệ Full LED hiện đại, trong khi gương chiếu hậu có khả năng gập điện tự động, tăng thêm tính tiện nghi.

Không gian nội thất của Avanza Premio CVT được trang bị màn hình TFT 4,2 inch hiển thị thông tin trước vô-lăng, kết hợp với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8 inch và hệ thống âm thanh 4 loa, đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản.

Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động, đi kèm cửa gió cho hàng ghế sau, mang lại sự thoải mái cho tất cả hành khách. Tuy nhiên, một điểm đáng tiếc là toàn bộ ghế ngồi trên xe chỉ được bọc nỉ.

Về khả năng vận hành, Avanza Premio CVT sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Mẫu xe này được trang bị khá nhiều tính năng an toàn, bao gồm cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), camera và cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD) và 6 túi khí.

Hyundai Stargazer X cao cấp: 599 triệu đồng

Hyundai đã giới thiệu phiên bản Stargazer X vào tháng 4/2024, mang đến một diện mạo mạnh mẽ và tính đa dụng cao hơn cho dòng xe này. Phiên bản cao cấp của Hyundai Stargazer X có giá niêm yết 599 triệu đồng, sở hữu kích thước tổng thể dài 4.495 mm, rộng 1.815 mm và cao 1.710 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.780 mm và khoảng sáng gầm 200 mm.

Điểm nhấn ở ngoại hình của Stargazer X là phần cản trước được thiết kế liền mạch với lưới tản nhiệt, tạo thành hình chữ X đặc trưng, kết hợp với viền crom cỡ lớn. Cụm đèn pha phía trên sử dụng công nghệ Full LED 4 choá, trong khi đèn sương mù được đặt thấp hơn.

Nội thất đáng chú ý với màn hình giải trí trung tâm cảm ứng kích thước 10.25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng với màn hình hiển thị thông số sau vô-lăng. Các ghế ngồi trên xe được bọc da, mang lại cảm giác thoải mái. Về tiện nghi, xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động, có cửa gió cho hàng ghế sau và hệ thống âm thanh 8 loa.

Hyundai Stargazer X 2024 được trang bị động cơ Smartstream G 1.5L mới, có khả năng sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi kèm hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT.

Về các tính năng an toàn, xe được trang bị khá đầy đủ bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TCS, quản lý thân xe VSM, 6 túi khí, hệ thống phanh đĩa trên cả bốn bánh và cảm biến va chạm phía trước.

Suzuki XL7 Hybrid: 599,9 triệu đồng

Suzuki Việt Nam đã giới thiệu phiên bản XL7 Hybrid vào tháng 8/2024. Phiên bản một tông màu của XL7 Hybrid có giá niêm yết 599,9 triệu đồng, sở hữu kích thước dài 4.450 mm, rộng 1.775 mm và cao 1.710 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.740 mm và khoảng sáng gầm 200 mm.

Ngoại thất của xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED và đèn ban ngày, kết hợp cùng đèn pha phản quang giúp tăng cường khả năng chiếu sáng. Xe được trang bị mâm hợp kim 16 inch, ốp cản trước sau mạ bạc và viền bảo vệ nhựa đen chống trầy xước, cùng với thanh giá nóc tiện dụng.

Bên trong, vô-lăng 3 chấu tích hợp các nút điều khiển và đồng hồ thông tin nổi bật. Ghế ngồi được bọc nỉ, trong khi màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng camera lùi.

Các tiện ích khác bao gồm điều hòa tự động, kiểm soát hành trình, sạc không dây, cốp mở điện và camera 360 độ. Đặc biệt, phiên bản XL7 Hybrid còn được trang bị màn hình kết nối không dây và mặt đồng hồ được tinh chỉnh.

Về vận hành, XL7 Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L 4 xi lanh với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp, đồng thời được hỗ trợ bởi mô-tơ điện và pin lithium-ion.

Các tính năng an toàn trên xe bao gồm hệ thống cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, túi khí SRS, cảm biến đỗ xe, camera 360 độ và gương chiếu hậu tích hợp camera hành trình. Với việc bổ sung công nghệ hybrid, Suzuki XL7 Hybrid hứa hẹn mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng trong phân khúc.

Tác giả: Bích Câu

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn