Nghi phạm gi.ết 3 người ở Đồng Nai khai 'thực hiện nhiệm vụ game giao'

Công an Đồng Nai cho biết, 16h30 ngày 5/10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt Tùng, 33 tuổi, khi đang lẩn trốn ở khu rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ). Tang vật thu giữ gồm nhiều bộ phận của súng, pháo khói, băng keo đen, giảm thanh, ống ngắm...

Bước đầu cảnh sát xác định, nghi phạm nghiện game nặng. Hắn khai động cơ sát hại vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên, chủ cơ sở thu mua nông sản ở xã Đăk Nhau, và cháu ngoại là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi". Khi tấn công các nạn nhân, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Nhà chức trách đang làm rõ động cơ của anh ta, cũng như những vấn đề liên quan đến vụ án. Bởi trước đó, kết quả điều tra tại hiện trường cho thấy nghi phạm gây án là để cướp tài sản: nhiều đồ vật trong nhà xáo trộn, két sắt của gia đình nạn nhân bị đưa ra sau nhà đập phá...

Lê Sỹ Tùng khai về hung khí, cách thức "gây khó khăn cho cơ quan điều tra". Video: Công an cung cấp

Án mạng được phát hiện lúc 6h ngày 3/10, khi người dân đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ). Thi thể ông Thiên, 48 tuổi, cùng cháu ngoại 11 tuổi ở hiên nhà, bên cạnh mâm cơm; còn vợ ông tử vong cạnh chiếc ôtô. Trong nhà đồ vật xáo trộn, két sắt bị đưa ra phía sau đập phá.

Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định các nạn nhân đều bị đạn bắn vào đầu.

Nhà ông Thiên ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi. Buổi tối khu vực này không có đèn đường, những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ. Đêm trước khi phát hiện án mạng, gia đình sống gần nhà nạn nhân nhất (khoảng cách chừng 200 m) không nghe bất kì tiếng động lạ nào.

Người dân cho biết, vợ chồng ông Thiên hiền lành, kinh tế thuộc dạng khá giả trong vùng. Bình thường, vợ chồng ông sống cùng 2 người con nhưng buổi tối xảy ra sự việc họ không có ở nhà.

Tùng cho biết vụ án mạng chỉ là nhiệm vụ được game giao. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

