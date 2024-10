Chung kết Miss Cosmo 2024: Tân Hoa hậu rơi vương miện, Xuân Hạnh dừng chân Top 5

Tối 5/10, chung kết Miss Cosmo 2024 diễn ra tại sân khấu ngoài trời ở TP.HCM. Là đêm thi cuối cùng, các thí sinh dồn sự quyết tâm để bung sức, sẵn sàng cạnh tranh cho chiếc vương miện danh giá.

Sau tiết mục mở màn, Top 21, Top 10, Top 5 lần lượt được gọi tên. Đại diện của nhan sắc Việt là Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh đã có đêm thi bùng nổ và đã tiến sâu đến Top 5 chung cuộc. Ở vòng thi cho 5 cô gái xuất sắc nhất, các thí sinh sẽ bốc thăm trả lời câu hỏi ứng xử. Bùi Xuân Hạnh bốc trúng lá thăm ghi tên giám khảo Kim Duyên.

Nàng hậu Việt sử dụng người phiên dịch và sau đó trả lời bằng tiếng Anh. Dù có màn thể hiện nỗ lực nhưng cuối cùng Xuân Hạnh chỉ dừng bước tại Top 5. 2 cô gái xuất sắc nhất là đại diện của Indonesia và Thái Lan. Top 2 tiếp tục thi hùng biện trên sân khấu và sau giây phút hồi hộp, chiếc vương miện đầu tiên của Miss Cosmo đã thuộc về người đẹp Ketut Permata Juliastrid Sari đến từ Indonesia.

Người đẹp Indonesia là Miss Cosmo 2024

Ketut Permata Juliastrid Sari là Á hậu 2 Puteri Indonesia 2024. Người đẹp 20 tuổi đang theo học và nghiên cứu chuyên ngành thiết kế thời trang. Miss Cosmo Indonesia từng cam kết ủng hộ các chương trình du lịch có trách nhiệm mang lại lợi ích cho môi trường và cộng đồng địa phương.

Sau đăng quang, Ketut Permata Juliastrid Sari đã có khoảnh khắc ăn mừng và catwalk trên cương vị mới. Người đẹp Indonesia bước đi với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Tuy nhiên, khi chia sẻ chiến thắng với các đại diện khác, vương miện trên đầu Ketut Permata Juliastrid Sari đã rớt xuống. Các người đẹp nhanh chóng điều chỉnh lại vương miện giúp Tân Hoa hậu để giây phút đăng quang thật trọn vẹn.

Tân Miss Cosmo gặp sự cố vương miện sau đăng quang

Top 5 Miss Cosmo 2024 là những đại diện gây ấn tượng từ những ngày đầu

Miss Cosmo 2024 chính thức khởi động từ tháng 6/2024. Đây là cuộc thi quốc tế do người Việt Nam tổ chức với sự tham gia của đại diện hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo ông Trần Việt Bảo Hoàng, Giám đốc điều hành Miss Cosmo, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết Miss Cosmo 2024 được tổ chức chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế với các hoạt động diễn ra tại TPHCM và các thành phố du lịch lớn của Việt Nam.

Từ tháng 9 vừa qua, các thí sinh đại diện cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến Việt Nam, bắt đầu cho loạt hoạt động của cuộc thi. Miss Cosmo 2024 lần đầu tiên được tổ chức, đại diện cho nhan sắc Việt là người đẹp Xuân Hạnh - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Thời gian qua, các thí sinh trải qua nhiều hoạt động được diễn ra ở nhiều tỉnh thành. Bên cạnh lịch trình cuộc thi, các thí sinh còn trải nghiệm du lịch và văn hóa Việt Nam ở từng địa phương.

Dàn giám khảo đêm chung kết Miss Cosmo 2024 bao gồm: Cựu chủ tịch Miss Universe - Paula Shugart; nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ - Phạm Quang Vinh; Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 (Miss Supranational) Nguyễn Huỳnh Kim Duyên; Miss Universe 2021 - Harnaaz Sandhu và Hoa hậu H'Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Việc Xuân Hạnh vượt qua nhiều đối thủ để vào Top 5 được đánh giá là khá bất ngờ

