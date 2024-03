Nhận định bóng đá Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng, 18h00 ngày 13/3: Coi chừng cú sốc

Phân tích phong độ Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng

Sông Lam Nghệ An, đại diện của V.League sẽ tiếp đón Đà Nẵng, đội đang chơi tại giải hạng Nhất trên sân Vinh. Xét về nhiều yếu tố, Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên theo điều lệ Cúp Quốc gia, Sông Lam Nghệ An sẽ không thể sử dụng dàn ngoại binh khi đấu với đại diện hạng Nhất.

Không thể có dàn ngoại binh, Sông Lam Nghệ An không khác nào một đội hình… U23. Nguyễn Văn Việt, thủ môn số 1 của đội bóng xứ Nghệ mới chỉ 21 tuổi. Những Vương Văn Huy (22 tuổi), Lê Nguyên Hoàng (19 tuổi), Lê Văn Thành (22 tuổi), Đinh Xuân Tiến (21 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (19 tuổi), Trần Nam Hải (20 tuổi), Nguyễn Văn Bách (21 tuổi)… đã được HLV trẻ tuổi Phan Như Thuật sử dụng khá nhiều tại V.League năm nay.

Rõ ràng, đối chiếu với một Đà Nẵng già dơ với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, dàn nội binh của SLNA còn lép vế hơn về bản lĩnh và độ thực chiến. Song song với đó, phong độ của SLNA không cao khi thua 3 trong 4 trận gần nhất. Ngược lại, Đà Nẵng đã bất bại từ tháng 10 năm ngoái và đang độc chiếm ngôi đầu tại BXH giải hạng Nhất. Vậy nên sẽ không bất ngờ khi Đà Nẵng mới là CLB giành chiến thắng trên sân Vinh để vào tứ kết.

Thông tin lực lượng Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng mới nhất

Thế nhưng cần nhớ rằng tại điều lệ Cúp Quốc gia, đội thi đấu ở V.League không được phép sử dụng ngoại binh khi giáp mặt với CLB hạng dưới. Điều đó đồng nghĩa, đội bóng xứ Nghệ không thể có được sự phục vụ của hậu vệ Zebic, tiền vệ Success và đặc biệt là chân sút chủ lực Michael Olaha.

Một nửa số bàn thắng trong 5 trận gần đây của SLNA được ghi bởi tiền đạo đến từ Nigeria. Ngoài ra, với 5 pha lập công, Olaha cũng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong đội hình CLB chủ sân Vinh.

Đội hình dự kiến Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng

SLNA: Văn Việt, Nguyên Hoàng, Văn Thành, Bá Quyền, Quang Vinh, Văn Quý, Văn Bắc, Xuân Đại, Mạnh Quỳnh, Văn Lắm, Văn Lương.

Đà Nẵng: Văn Biểu, Duy Cương, Quang Vinh, Văn Hưng, Anh Tuấn, Hữu Dũng, Văn Long, Hoa Hùng, Công Nhật, Quách Tân, Đình Duy.

Bongdaplus dự đoán tỷ số trận Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng

Đà Nẵng đang có phong độ cao sau chuỗi trận tốt tại giải hạng Nhất. Một chiến thắng ngay trên sân Vinh không phải là điều bất ngờ với đội bóng sông Hàn.

Dự đoán 1-2

Tác giả: THIÊN MINH

Nguồn tin: bongdaplus.vn