Nhầm chân ga, ô tô điện lao vào trạm xăng rồi bốc cháy dữ dội

Sự việc xảy ra vào ngày 4/10, tại Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc SUV điện lao với tốc độ cao vào trạm xăng rồi đâm thẳng vào góc một cửa hàng tiện lợi. Sau vụ va chạm, gầm xe cọ vào lề đường xi măng, khói dày cuồn cuộn bốc lên. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên từ bên dưới xe.

Huang Wenlong, giám đốc trạm lập tức hét lên: "Kích hoạt quy trình khẩn cấp! Lấy bình cứu hỏa!"

Không một chút do dự, các nhân viên lập tức bắt tay vào hành động. Họ nhanh chóng cắt điện các máy bơm xăng, sơ tán các phương tiện khỏi hiện trường và cầm bình cứu hỏa tiếp cận chiếc ô tô đang bốc cháy. Nhờ phản ứng nhanh nhạy, ngọn lửa đã được dập tắt trong vòng chưa đầy 30 giây.

Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, họ bắt đầu công tác cứu hộ. Ngay khi lực lượng cứu hỏa đưa được hai người trên xe ra ngoài, ngọn lửa lại bùng lên. Sau 5 phút căng thẳng, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Khi kiểm tra lại camera giám sát, người ta phát hiện ra rằng, vụ tai nạn xảy ra là do lỗi của lái xe. Tài xế đã nhấn nhầm chân ga thay vì chân phanh.

