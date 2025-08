Phá đường dây sản xuất, buôn bán 185.000 cuốn sách giáo khoa giả, bắt một giám đốc

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Phương Lan (SN 1976, trú Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Công nghệ in miền Bắc, cùng 2 bị can khác, liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tang vật vụ án. Ảnh: Ngọc Anh

Qua công tác nắm tình hình, nhận thấy tình hình in ấn, buôn bán sách giả còn tồn tài trên địa bàn, nhất là dịp trước thềm năm học mới, Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, xử lý vi phạm. Qua điều tra, xác định các đối tượng không chỉ giới hạn ở tỉnh Bắc Ninh mà còn mở rộng sang địa bàn TP Hà Nội.

Từ ngày 29-7 đến 3-8, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, triệu tập làm việc 12 đối tượng liên quan tại Bắc Ninh và Hà Nội. Qua khám xét xưởng in, kho chứa, các cửa hàng sách, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2.300 thùng carton chứa hơn 185.000 bản sách giáo khoa Tiếng Anh giả, trị giá hơn 8 tỉ đồng (theo giá bìa).

Ngoài ra, Công an còn thu giữ 27 bản kẽm dùng để in sách giả, 1 máy in màu, 2 ô tô tải và nhiều vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất, vận chuyển sách giả. Tổng giá trị tang vật bị niêm phong phục vụ điều tra ước tính khoảng 15 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Ngô Thị Phương Lan, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Công nghệ in miền Bắc, là bị can chủ mưu, tổ chức in ấn lượng lớn sách giáo khoa giả. Số sách này được phân phối cho Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, chủ nhà sách Hằng Thắng) và Tạ Ngọc Long (SN 1998, chủ nhà sách Phú Thịnh, đều trú tại phường Bắc Giang,tỉnh Bắc Ninh). Các đối tượng còn tiếp tục tiêu thụ sách giả đến nhiều đại lý, trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và TP Hà Nội.

Các đối tượng có thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp. Khu vực sản xuất được bố trí ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, giao thông hạn chế. Việc phân phối được thực hiện qua mạng xã hội, các kênh không chính thống với giá rẻ hơn từ 20 - 30% so với sách thật.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động