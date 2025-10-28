Nhai kẹo cao su hàng ngày khiến nếp nhăn xuất hiện nhanh hơn?

(Ảnh minh họa. Getty images)

Việc nhai kẹo cao su là một thói quen phổ biến ở nhiều người, được cho là giúp mang lại hơi thở thơm tho, giảm căng thẳng, và thậm chí có một số ý kiến cho rằng nó hỗ trợ làm “săn chắc cơ mặt."

Tuy nhiên, ít người nhận thức được rằng việc lạm dụng thói quen này có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe làn da.

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc nhai kẹo cao su thường xuyên có nguy cơ làm xuất hiện các nếp nhăn sớm, đặc biệt tại vùng xung quanh miệng và cằm. Mặc dù hành động này có vẻ như vô hại, song chính nó có thể âm thầm ảnh hưởng đến cấu trúc da mặt. Do đó, hiểu rõ và cân nhắc về thói quen này là cần thiết để bảo vệ vẻ ngoài và sức khỏe làn da của bạn.

1. Nhai kẹo cao su - hoạt động lặp đi lặp lại gây “mỏi cơ” và nhăn da

Tương tự như các cơ trên cơ thể, các cơ mặt khi hoạt động liên tục sẽ dần bị mỏi và giãn ra theo thời gian. Việc nhai kẹo cao su hàng ngày khiến các cơ quanh miệng, hàm và má phải co duỗi không ngừng, hàng trăm lần mỗi ngày.

Hệ quả là vùng da xung quanh những cơ này bị kéo căng, mất dần sự đàn hồi và theo thời gian sẽ hình thành các nếp gấp động. Những nếp gấp này, nếu lặp lại thường xuyên, sẽ chuyển thành nếp nhăn tĩnh - loại nếp nhăn xuất hiện rõ ràng ngay cả khi khuôn mặt không biểu đạt cảm xúc.

Theo các bác sỹ da liễu, đây được gọi là "nếp nhăn do hoạt động quá mức" (overuse wrinkle), tương tự như những nếp nhăn xuất hiện do thường xuyên cau mày, cười hoặc nheo mắt.

2. Vùng dễ xuất hiện nếp nhăn do nhai kẹo cao su

Theo nhiều nghiên cứu, việc nhai liên tục và lặp lại động tác này có thể gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đến một số vùng nhất định trên khuôn mặt. Cụ thể:

- Rãnh mũi-má (nếp cười): Việc cử động liên tục của cơ quanh miệng trong quá trình nhai làm gia tăng hoạt động tại khu vực này, dẫn đến rãnh mũi-má trở nên sâu hơn, khiến khuôn mặt trông già nua hơn.

- Khóe miệng và cằm: Động tác nhai kéo dài gây co bóp mạnh tại hai vùng này, từ đó hình thành các nếp gấp nhỏ chạy dọc theo khóe miệng, ảnh hưởng đến vẻ ngoài trẻ trung và tự nhiên của khuôn mặt.

- Cơ hàm: Đối với những người có thói quen nhai một bên, cơ hàm dễ phát triển không đồng đều, khiến khuôn mặt trở nên mất cân xứng. Một bên có thể trông "xệ" hơn so với bên kia do hoạt động không đều của cơ.

Ngoài ra, việc thường xuyên nhai kẹo cao su còn làm cho cơ cắn (masseter) phát triển quá mức. Điều này không chỉ làm hàm trở nên rộng và vuông hơn mà còn làm mất đi nét mềm mại tự nhiên của khuôn mặt, khiến tổng thể trông kém thanh thoát.

3. Ảnh hưởng sức khỏe răng miệng

Thói quen nhai kẹo cao su hàng ngày không chỉ khiến nguy cơ xuất hiện nếp nhăn gia tăng mà còn tiềm ẩn nhiều ảnh hưởng không mong muốn khác, bao gồm:

- Gây mệt mỏi cho khớp thái dương-hàm (TMJ): Sự chuyển động liên tục của hàm khi nhai có thể dẫn đến áp lực quá mức lên khớp hàm, gây viêm nhiễm hoặc cảm giác đau nhức khó chịu.

- Gia tăng tiết axít dạ dày: Hành động nhai thường tạo cảm giác "ăn giả," kích thích cơ thể sản sinh axít tiêu hóa ngay cả khi không có thức ăn, dễ dẫn đến tổn thương niêm mạc dạ dày nếu kéo dài.

- Các thành phần đường và chất tạo ngọt nhân tạo: Dù là kẹo cao su không đường, sự hiện diện của chất tạo ngọt như xylitol hay sorbitol vẫn có khả năng gây đầy hơi hoặc khó tiêu nếu lạm dụng với số lượng lớn.

(Ảnh: Getty images)

4. Bao nhiêu là mức giới hạn "quá nhiều"?

Việc nhai kẹo cao su để làm thơm miệng sau bữa ăn thỉnh thoảng không phải là vấn đề đáng lo. Tuy nhiên, nếu bạn nhai vượt quá 3-4 viên mỗi ngày hoặc duy trì thói quen nhai liên tục trong thời gian dài, nguy cơ xuất hiện các nếp nhăn vùng miệng và cằm sẽ tăng lên đáng kể.

Các chuyên gia da liễu khuyến cáo rằng, chỉ nên nhai kẹo trong khoảng thời gian 10-15 phút mỗi lần. Đồng thời, hãy cố gắng luân phiên nhai đều hai bên miệng để tránh hiện tượng lệch cơ.

Bên cạnh đó, không nên biến việc nhai kẹo cao su thành thói quen thư giãn hàng ngày, đặc biệt đối với những người có làn da mỏng manh, dễ bị chảy xệ.

5. Nếu muốn da săn chắc - hãy “tập mặt” đúng cách

Để sở hữu làn da săn chắc và khỏe mạnh, bạn nên áp dụng các phương pháp "tập mặt" thông minh, mang lại hiệu quả cao mà không gây hại cho da. Dưới đây là một số cách hữu ích:

- Thực hiện massage nâng cơ nhẹ nhàng: Dùng đầu ngón tay xoa đều theo chiều nâng cơ, tập trung vào vùng má, cằm và thái dương. Hãy thực hiện động tác này vào mỗi buổi tối để giúp da thư giãn và cải thiện độ đàn hồi.

- Thử các bài tập yoga mặt đơn giản: Một ví dụ điển hình là phát âm chậm rãi các âm "A-E-I-O-U" trong khoảng 5-10 phút hàng ngày. Phương pháp này hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu và góp phần giữ cho cơ mặt săn chắc, trẻ trung.

- Chăm sóc bảo vệ da đúng cách: Dưỡng ẩm thường xuyên và sử dụng kem chống nắng mỗi ngày sẽ bảo vệ làn da khỏi tác động có hại từ môi trường. Da được cung cấp đủ độ ẩm không chỉ trông căng mịn hơn mà còn giảm thiểu nguy cơ xuất hiện nếp nhăn.

Những cách làm trên không chỉ giúp duy trì sự linh hoạt của cơ mặt mà còn ngăn ngừa các tác hại tiềm ẩn cho da, chẳng hạn như áp lực gây ra khi nhai kẹo cao su quá nhiều./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn