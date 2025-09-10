Thời gian:
Nguy cơ mưa đá, lũ quét do mưa dông ở Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (10/9), khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ đang có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo từ chiều tối 10/9 đến ngày 11/9, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xuất hiện mưa lớn cường suất (>100mm/3h).

Chiều tối và tối 10/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10-30mm, có nơi trên 60mm, cảnh báo mưa lớn cường suất (>60mm/3h).

Cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng dốc và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

