Người phụ nữ nằm bên cạnh vũng máu, nghi bị chồng đâm

Hiện trường phát hiện người phụ nữ nằm bên vũng máu - Ảnh: B.Đ.

Nạn nhân là chị T.T.A., 37 tuổi, quê Kiên Giang, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Công an cũng lấy lời khai của người chồng là L.V.L., 27 tuổi, cùng quê Kiên Giang, để làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 3-9, người dân ở đường Bình Chuẩn 10, khu phố Bình Quới B, phường Thuận Giao, TP.HCM (phường Bình Chuẩn, tỉnh Bình Dương cũ) nghe tiếng la hét thất thanh tại căn nhà trong khu dân cư.

Ra kiểm tra, người dân thấy người phụ nữ nằm thoi thóp bên vũng máu trước nhà, sát bên nạn nhân còn có 2 con dao.

Theo một nhân chứng gần hiện trường, khi xảy ra sự việc, người dân không dám lại gần để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó, chính người chồng chở vợ đi cấp cứu trong tình trạng có vết thương sâu ở cổ.

Ban đầu người chồng đã khai nhận dùng dao đâm vợ. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Bá Sơn

Nguồn tin: tuoitre.vn