Người dân tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong rừng tràm

Chiều 10-9, UBND xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết sau khi tiến hành các thủ tục liên quan, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể người đàn ông tử vong trong rừng tràm để gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong rừng tràm. Ảnh: Hà Phong

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực rừng tràm, cạnh tuyến đường dân sinh thuộc thôn Tân Xuân 2 (xã Cam Lộ).

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Cam Lộ đã đến hiện trường để kiểm tra, nắm tình hình và báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị.

Sau đó, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan đã đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là ông N.T.Đ (SN 1987, ngụ thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị). Theo lãnh đạo UBND xã Cam Lộ, thông tin ban đầu xác định nạn nhân tử vong do tự tử.

