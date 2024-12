Người đàn ông tử vong trong khu công nghiệp Sóng Thần

Ngày 9-12, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân một người đàn ông nằm chết dưới chân trạm biến áp, nghi do điện giật.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Bá P (SN 1981, quê Cần Thơ).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, tối 8-12, một số khu vực tại TP Dĩ An bị cúp điện đột ngột không nằm trong kế hoạch của điện lực, nghi đường dây điện bị sự cố nên các nhân viên điện lực đi kiểm tra.

Lần theo đường dây điện đến khu vực đường số 8, Khu Công nghiệp Sóng Thần, TP Dĩ An, nhân viên điện lực phát hiện sự cố bắt nguồn từ trạm biến áp của nhà kho.

Lúc này, bên trong nhà kho không có công nhân, cổng khóa ngoài, nhân viên điện lực sau đó đã liên hệ bảo vệ để mở cổng vào kiểm tra. Tới nơi, mọi người tá hỏa phát hiện một người đàn ông nằm chết dưới chân trạm biến áp.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, phần đầu nạn nhân bị thương nghi do bị rơi từ trên cao xuống, một cầu chì bảo vệ trạm biến áp đã hạ xuống, trên dây điện vẫn còn dính lại chiếc kìm.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động