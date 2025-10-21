Người dân bất mãn vì phải xem quảng cáo để… dùng giấy vệ sinh

Hình thức cấp giấy vệ sinh mới này được chính quyền một số thành phố Trung Quốc mô tả là “giải pháp giảm lãng phí”, nhưng lại vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Xem quảng cáo rồi mua giấy vệ sinh: Quy định mới kỳ lạ về nhà vệ sinh của Trung Quốc.

Đoạn video lan truyền trên tài khoản Instagram China Insider cho thấy quy trình hoạt động của thiết bị: người dùng quét mã QR, sau đó xem một đoạn quảng cáo ngắn trước khi máy phát giấy vệ sinh nhả ra lượng giấy giới hạn. Nếu không muốn chờ, người dùng có thể trả một khoản phí nhỏ để nhận giấy ngay lập tức.

Theo chính quyền địa phương, sáng kiến này nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm tài nguyên và giảm tình trạng người dân lấy giấy quá mức, vấn đề từng khiến nhiều nhà vệ sinh công cộng ở Trung Quốc liên tục thiếu giấy. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại cho rằng đây là biện pháp phản cảm và phiền toái, thậm chí ảnh hưởng đến quyền sử dụng dịch vụ công cơ bản.

Trên diễn đàn Reddit, nhiều người dùng đã chỉ trích gay gắt. Một tài khoản viết: “Tôi sẽ là người đầu tiên phá hỏng những chiếc máy đó”. Người khác mỉa mai: “Khi tôi sống ở Trung Quốc, họ còn không có giấy vệ sinh. Giờ có giấy, nhưng phải xem quảng cáo để được dùng”.

Đáng chú ý, ý tưởng này không phải mới. Bốn năm trước, mạng xã hội Trung Quốc từng lan truyền hình ảnh một máy phát giấy vệ sinh yêu cầu người dùng xem quảng cáo 30 giây trước khi nhận được giấy. Dù được cho là sáng kiến công nghệ “thông minh”, nhiều người cho rằng nó phản ánh xu hướng thương mại hóa quá mức trong các dịch vụ công cộng tại Trung Quốc hiện nay.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn