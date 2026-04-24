Người ‘chăn dắt’ ăn xin tại Sầm Sơn sẽ bị xử lý nghiêm

Bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa mùa hè 2025 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo UBND phường Sầm Sơn, việc giải quyết tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn góp phần đảm bảo an toàn xã hội, mỹ quan đô thị, tạo môi trường thuận lợi để thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

UBND phường Sầm Sơn sẽ có giải pháp đưa người lang thang, ăn xin trên địa bàn về với gia đình, hoặc vào Trung tâm công tác xã hội tỉnh, tạo điều kiện trợ giúp phù hợp cho gia đình có người lang thang, ăn xin.

Giúp người lang thang, ăn xin được tiếp cận về văn hóa, pháp luật, nghề nghiệp để họ tham gia lao động sản xuất, hòa nhập cộng đồng.

UBND phường Sầm Sơn sẽ phối hợp với các xã, phường khác tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ để người lang thang, ăn xin ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, chính quyền phường sẽ kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng "chăn dắt", lợi dụng người già, trẻ em, người khuyết tật ăn xin để thu lợi bất chính, gây bức xúc trong xã hội.

Nhóm người được quan tâm, giải quyết, hỗ trợ, xử lý đợt này là người lang thang, xin ăn trên địa bàn phường, người từ nơi khác đến, người không có nơi cư trú nhất định, người giả dạng người khuyết tật, cơ nhỡ để ăn xin, người "chăn dắt" người lang thang, ăn xin.

Để giải quyết được tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn, phường Sầm Sơn đưa ra các giải pháp cụ thể như: vận động cơ sở kinh doanh ăn uống, vui chơi giải trí, đền chùa không để người lang thang, bán hàng rong, ăn xin trong khuôn viên.

Tuyên truyền, vận động trực tiếp người lang thang, xin ăn để họ tự nguyện trở về với gia đình, ổn định cuộc sống.

Xử lý nghiêm các nhà nghỉ, nhà trọ cho tạm trú, lưu trú mà không có giấy tờ tùy thân, không khai báo tạm trú, lưu trú theo quy định.

Thống kê, nắm tình hình lao động nhập cư, quản lý người bán hàng rong, đánh giày, bán vé số ở phường để có biện pháp giáo dục đối với những trường hợp có dấu hiệu lợi dụng cơ hội để ăn xin, nhằm ngăn chặn tình trạng lang thang, ăn xin trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND phường Sầm Sơn sẽ liên hệ UBND xã, phường có người lang thang, ăn xin để đưa nhóm người này về với gia đình.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ