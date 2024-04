Nghi phạm bắt cóc 2 bé gái ở TP.HCM thuê căn hộ cao cấp để gây án

Your browser does not support the video tag.

Hành trình giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Liên quan vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngày 10/4, Công an Quận 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003, quê Tiền Giang) để làm rõ động cơ gây án.

Theo cơ quan chức năng, Phạm Huỳnh Nhật Vi đã bắt cóc 2 bé gái Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi).

Phạm Huỳnh Nhật Vi không có công ăn việc làm ổn định và được bạn trai cung cấp tiền hàng tháng.

Nhật Vi thuê căn hộ cao cấp tại chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh) từ ngày 3/4 với giá 18 triệu đồng/tháng. Vi cho rằng nơi đây dễ tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Phạm Huỳnh Nhật Vi lúc bị bắt.

Vi khai nhận đã dùng đồ ăn, tiền để dẫn dụ 2 cháu bé đi theo mình. Để tránh bị phát hiện, Vi đã dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt cơ quan chức năng.

Vi khai dẫn dụ 2 bé từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đi theo mình đến Quận 8. Sau đó, đón xe công nghệ, chở các bé về căn hộ của mình ở Chung cư Saigon Pearl (Phường 22, quận Bình Thạnh).

Tại chung cư này, Vi tiếp tục sử dụng đồ ăn để dụ các bé ở nhà mình. Quá trình này, Vi không đánh đập hay bạo hành nạn nhân. Vi khai thực hiện hành vi một mình, không có người giúp sức.

Hiện Công an TP.HCM đang làm rõ về lời khai của Vi và chưa chính thức cung cấp về động cơ, mục đích của nghi phạm trong vụ bắt cóc này.

Tác giả: HOÀNG THỌ

Nguồn tin: vtcnews.vn