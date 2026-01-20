Ngân sách dưới 700 triệu, chọn xe nào cho tay lái nữ du xuân?

Người dùng nữ đang có nhu cầu tìm mua ôtô mới thường quan tâm đến các yếu tố liên quan đến thiết kế, trang bị an toàn và kích thước của xe. Vậy trong tầm giá dưới 700 triệu đồng, đâu sẽ là những cái tên đáng cân nhắc với tay lái nữ?

VinFast VF 3

Dù sở hữu giá bán thấp hơn nhiều so với mốc ngân sách 700 triệu, VF 3 luôn là lựa chọn đáng cân nhắc với người dùng nữ giới, đặc biệt là các tay lái nữ thường di chuyển trong phố.

Ưu điểm của VF 3 là kích thước nhỏ gọn, dễ dàng luồn lách ở các ngõ hẻm. Theo thông tin cập nhật trước đó, VF 3 bản nâng cấp nay đã có thêm Apple Carplay và Android Auto. Đây cũng là điểm cộng đáng chú ý với người dùng cá nhân.

Thiết kế nhỏ gọn là điểm cộng lớn của VF 3. Ảnh: Phương Lâm.

VinFast VF 3 được trang bị một motor điện mạnh 43 mã lực và cho ra mô-men xoắn cực đại 110 Nm, đi cùng bộ pin LFP dung lượng 18,64 kWh dưới sàn xe.

Với giá bán 302 triệu đồng và hàng loạt chương trình ưu đãi, miễn phí sạc pin, VF 3 là lựa chọn phù hợp với nữ giới, đặc biệt là các tay lái mong muốn trải nghiệm một mẫu xe điện lái phố, tiết kiệm chi phí vận hành.

Suzuki Swift

Suzuki Swift luôn là cái tên được người dùng nữ cân nhắc khi muốn chọn mua một mẫu xe lái phố. Ưu điểm của chiếc hatchback Nhật nằm ở thiết kế trẻ trung, kích thước nhỏ gọn. Ở bản nâng cấp, Swift còn được thay đổi thiết kế với khu vực đầu xe trông "ăn chơi" hơn.

Xe được trang bị khối động cơ mild-hybrid 12V SHVS, sản sinh công suất tối đa 80,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 108 Nm và kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Suzuki Swift sở hữu khối động cơ tiết kiệm với thiết kế hợp mắt nữ giới. Ảnh: Đan Thanh.

Với máy xăng cùng công nghệ mild-hybrid, đây cũng là cái tên có ưu thế về việc tiết kiệm chi phí vận hành. Cụ thể theo thông số được hãng công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của Swift đạt 4,26 lít/100 km ở đường hỗn hợp.

Xe được bán với giá khởi điểm 569 triệu đồng cho bản ngoại thất một tone màu. Ở bản 2 màu ngoại thất, người mua cần chi thêm 8 triệu đồng.

BYD Dolphin

Mẫu hatchback cỡ B chạy điện từ BYD cũng là cái tên phù hợp cho các tay lái nữ cân nhắc. So với những mẫu xe trên thị trường, BYD Dolphin có thiết kế nhiều đường con, nhỏ nhắ và gây thu hút từ vẻ ngoài.

BYD Dolphin tại Việt Nam sử dụng motor điện, pin Blade độc quyền dung lượng 44.9 kWh cùng hệ dẫn động cầu trước, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực với mô men xoắn 180 Nm. Xe có phạm vi hoạt động khoảng 405 km/lần sạc cùng thời gian tăng tốc 0-50 km/h trong 3,9 giây.

BYD Dolphin sở hữu thiết kế nhiều đường cong, phù hợp nữ giới. Ảnh: Đan Thanh.

Với mức giá 659 triệu đồng, Dolphin là cái tên đáng cân nhắc nếu người dùng nữ mong muốn tìm kiếm một mẫu xe đẹp du xuân.

Suzuki Fronx

Suzuki Fronx là lựa chọn cho những tay lái nữ yêu thích phong cách SUV đô thị gầm cao nhưng vẫn muốn giữ được sự linh hoạt. Với bán kính vòng quay chỉ khoảng 4.800 mm (thấp nhất phân khúc), Fronx giúp phái nữ tự tin hơn khi xoay xở trong các bãi đỗ xe hẹp hay quay đầu trên phố đông.

Mẫu xe này sở hữu thiết kế lai Coupe với phần mái vuốt cong, tạo nên diện mạo điệu đà và thời trang hơn các dòng SUV truyền thống.

Điểm cộng lớn cho các chị em là hệ thống camera 360 độ và màn hình hiển thị kính lái HUD. Đây là những trang bị hiếm hoi trong tầm giá, giúp việc quan sát trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Suzuki Fronx được trang bị động cơ K15C 1.5L thế hệ mới, đi cùng hệ thống Hybrid của Suzuki. Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 97,9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Phiên bản GL tiêu chuẩn dùng hộp số tự động 4 cấp, 2 phiên bản GLX và GLX Plus trang bị hộp số tự động 6 cấp.

Suzuki Fronx là lựa chọn phá cách hơn với nhiều trang bị an toàn cho nữ. Ảnh: Phúc Hậu.

Giá bán của 3 phiên bản Suzuki Fronx lần lượt 520 triệu đồng, 599 triệu và 649 triệu đồng.

Nhìn chung, nếu sự kinh tế và gọn gàng là tiêu chí khi chọn xe cho nữ, VinFast VF 3 và Suzuki Swift là những cái tên không thể bỏ qua. Trong khi đó, nếu người dùng mong muốn một không gian nội thất rộng rãi cùng thiết kế thời trang, "phá cách" hơn, thì BYD Dolphin và Suzuki Fronx sẽ là những "người bạn đồng hành" đáng cân nhắc cho những chuyến du xuân năm 2026.

Tác giả: Đan Thanh

Nguồn tin: znews.vn