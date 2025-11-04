'Ngân hàng trụ điện' cho vay lãi 644%/năm, thu lợi hơn 10 tỉ đồng

Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy trong nhóm cho vay lãi nặng - Ảnh: NGÔ QUANG VĂN

Ngày 3-11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Duy, Nguyễn Văn Dũng và Phan Việt Trung về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201, Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, nhóm đối tượng này từ ngoại tỉnh đến Quảng Trị thuê nhà, tổ chức cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ". Chúng rải tờ rơi tại khu dân cư, chợ, nhà trọ, hoặc dán thông báo lên cột điện để tìm người vay.

Khi có người liên hệ, nhóm cho người đến thẩm định, làm giấy vay theo mẫu và giải ngân nhanh, thu lãi 8.000 - 16.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 240% - 644%/năm). Tổng số tiền giao dịch hơn 25 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Các đối tượng còn áp dụng hình thức "vay đứng", cứ 10 ngày trả lãi một lần, gốc trả sau hoặc trả góp hằng ngày. Khi đến hạn, nếu người vay chưa có tiền, chúng mở gói vay mới để trả nợ cũ, khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Từ tháng 5-2024 đến 9-2025, chị H.T.T. (phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) từ ban đầu vay 5 triệu đồng, đã vay thêm 48 gói với hơn 348 triệu đồng, Nguyễn Văn Dũng thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự cho biết các đối tượng tạo ra các gói vay mới để đáo nợ, khiến người vay lệ thuộc hoàn toàn, không thể thoát khỏi vòng xoáy nợ.

Công an tỉnh cảnh báo người dân cảnh giác với các lời mời "vay nhanh, thủ tục đơn giản", chỉ nên vay vốn tại các tổ chức tín dụng hợp pháp để tránh rơi vào bẫy "tín dụng đen".

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: tuoitre.vn