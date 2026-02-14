Ngân hàng tăng lãi suất và tạm dừng cho vay dự án bất động sản mới

Mới đây, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa yêu cầu hệ thống chi nhánh tạm thời không tiếp nhận hồ sơ vay mới đối với các dự án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp.

Theo thông báo ngày 11/2, các đơn vị trực thuộc được đề nghị ngưng trình trụ sở chính phê duyệt các phương án liên quan đến địa ốc cho đến khi có hướng dẫn mới. Quyết định này nhằm bám sát yêu cầu điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc khống chế tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản trong năm 2026, đảm bảo không vượt mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế.



Ở phân khúc cho vay mua nhà dành cho cá nhân, mặt bằng lãi suất tại nhóm ngân hàng có vốn nhà nước cũng ghi nhận xu hướng đi lên. Thời gian gần đây, bốn ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV đã điều chỉnh tăng lãi suất cho vay mới, đưa mức vay tiệm cận hoặc cao hơn một số nhà băng tư nhân.

Trước đó, NHNN đã có văn bản gửi các TCTD thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các TCTD chủ động triển khai thực hiện. BIDV và các ngân hàng Big4 cũng đã điều chỉnh mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản lên cao hơn so với các lĩnh vực khác. Cụ thể, BIDV đã công bố biểu lãi suất cho vay bất động sản trong 6 tháng đầu kể từ thời điểm giải ngân lần đầu tối thiểu 9,7%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cho vay bất động sản tối thiểu 10,1%/năm, và lên tới 13,5%/năm với kỳ hạn 18 tháng, trong khi các khoản vay không thuộc lĩnh vực bất động sản ở cùng kỳ hạn chỉ dao động quanh 8,7 - 9%/năm.

Vietcombank cũng thông báo mức lãi suất cho vay mua căn hộ, nhà phố có sổ đỏ hoặc hợp đồng mua bán ở mức cao, với lãi suất cố định 9,6%/năm trong 6 tháng, 9,9%/năm trong 12 tháng, 13,6%/năm trong 18 tháng và lên tới 13,9%/năm trong 24 tháng.



Đại diện một ngân hàng quốc doanh cho biết, hạn mức tín dụng dành cho bất động sản năm nay bị siết chặt theo định hướng điều hành. Việc nâng lãi suất được xem là biện pháp kỹ thuật nhằm điều tiết dòng vốn, hướng tín dụng sang khu vực sản xuất kinh doanh thay vì tập trung lớn vào địa ốc.

Dữ liệu năm 2025 cho thấy tín dụng toàn nền kinh tế tăng hơn 19%, nâng tổng dư nợ lên khoảng 18,58 triệu tỷ đồng. Riêng dư nợ kinh doanh bất động sản đạt gần 2 triệu tỷ đồng theo thống kê của cơ quan quản lý xây dựng. Tốc độ tăng nhanh phản ánh dòng tiền quay trở lại thị trường sau giai đoạn trầm lắng, song cũng kéo theo những lo ngại về rủi ro an toàn hệ thống.

Các chuyên gia nhận định nếu tín dụng tiếp tục dồn mạnh vào các phân khúc mang tính đầu cơ, nguy cơ mất cân đối vốn và phát sinh nợ xấu có thể gia tăng trong bối cảnh thanh khoản thị trường chưa hồi phục tương xứng. Vì vậy, kiểm soát tín dụng địa ốc được xem là bước đi cần thiết để ổn định hệ thống tài chính.

TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam khuyến nghị, dòng vốn nên ưu tiên cho nhu cầu ở thực, nhà ở xã hội và phát triển đô thị bền vững. Đồng thời, tín dụng cần được phân bổ hài hòa hơn sang các lĩnh vực sản xuất, công nghệ cao và kinh tế xanh nhằm tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế, thay vì phụ thuộc quá lớn vào bất động sản.

Tác giả: Ánh Phương

Nguồn tin: VOV.VN