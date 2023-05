Nam thanh niên tự đi chụp ảnh thờ rồi định uống thuốc chuột tự tử

Khoảng 9h ngày 25/5, bà Nguyễn Thị Phúc, trú tại đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông vừa mở cửa hiệu thì tiếp khách hàng là nam thanh niên với vẻ mặt buồn rười rượi.

Mỗi lời đề nghị được vị khách nói đứt quãng và gần như không hề nhìn người đối diện - “Bà chụp cho cháu ảnh chân dung loại to… Xong in giúp cháu ngày 26/5/2023 nhé… Bà bán cho cháu cái khung ảnh nữa”.

Công an phường La Khê khuyên can T. trước ý định muốn thực hiện hành động dại dột.

Bà Phúc nhẹ nhàng hỏi - “Cháu có việc gì à? Sao lại đi chụp ảnh thờ của mình?”. “Cháu buồn bà ạ. Cháu chỉ muốn chết…”. Nghe đến đây, bà Phúc cảm thấy lạnh hết người. Một mặt lấy cốc nước mát mời vị khách bất thường, một mặt giữ bình tĩnh, tìm cách thông tin đến số điện thoại đường dây nóng của Công an phường La Khê trước đó đã chia sẻ với tất cả các hộ dân trên địa bàn khi có trường hợp khẩn cấp cũng như cung cấp thông tin đảm bảo an ninh trật tự…

Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác Công an phường La Khê lập tức đến hiệu ảnh. Lúc này, tấm… ảnh thờ cùng khung đã hoàn tất. Các CBCS Công an phường rất tâm lý, khéo léo mời vị khách nam giới về trụ sở.

Tại đây, nam thanh niên cho biết tên là T., 23 tuổi, nhà ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong câu chuyện với các chú Công an, T. cũng không giấu diếm ý định đang muốn tìm đến cái chết bằng thuốc diệt chuột đã mua do quá buồn chán chuyện gia đình.

Kiên trì gợi chuyện, Công an phường La Khê biết được chỗ dựa tinh thần và người mà T. còn thương kính nhất là ông nội. Các CBCS ân cần trò chuyện, động viên, chia sẻ, đặc biệt, khuyên nhủ điều gì sẽ xảy đến với người ông của mình, nếu T. thực hiện hành vi dại dột…

Sau hơn 1 giờ đồng hồ tại trụ sở Công an phường La Khê, được tâm sự và được chia sẻ suy nghĩ, tâm trạng, T. dần ổn định và quả quyết: “Cháu hứa cháu sẽ không tìm đến cái chết. Các chú tin cháu, đàn ông đã hứa là làm…”.

Gửi tặng nam thanh niên chút lộ phí để T. có thể về nhà, lãnh đạo Công an phường La Khê còn phân công đồng chí Cảnh sát khu vực chở T. ra bến xe buýt. Cùng với đó, Công an phường La Khê liên hệ với Công an cơ sở nơi T. cư trú, trao đổi, đề nghị thông báo cho gia đình nam thanh niên và để có cách ứng xử hài hòa trong cuộc sống, sinh hoạt.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới CBCS Công an phường La Khê, cảm ơn bà Phúc, gia đình T. cho biết, hiện trạng thái tâm lý T. đã dần ổn định, gia đình sẽ có những ứng xử hợp lý theo chia sẻ từ CBCS Công an phường La Khê. Nhất là những bất ổn khiến tâm lý T. đang bị tổn thương mà em đã chia sẻ với các chú Công an…

Tác giả: T.V

Nguồn tin: cand.com.vn