Nam sinh bị chủ trọ tố ra đường là soái ca, về phòng thì bừa bộn như bãi rác

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao trước câu chuyện "dở khóc dở cười" của một chủ trọ khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng bên trong căn phòng của một nam sinh thuê suốt 3 năm.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận vì sự tương phản cực độ giữa vẻ bề ngoài và lối sống của chàng trai này.
Theo chia sẻ từ người đăng tải, nam sinh này có ngoại hình rất sáng sủa, mỗi khi ra đường đều ăn mặc "bóng bẩy", chỉn chu và luôn thơm phức mùi nước hoa đắt tiền. Trong mắt hàng xóm và chủ trọ, đây là một thanh niên gương mẫu, sạch sẽ.
Thế nhưng, sau khi anh chàng bất ngờ "mất hút" và nợ 2 tháng tiền phòng, chủ trọ mới tá hỏa mở cửa vào kiểm tra.
Nhìn vào những hình ảnh được chia sẻ, ai nấy đều phải rùng mình. Căn phòng trọ vốn nhỏ hẹp nay bị lấp đầy bởi những "núi rác" khổng lồ
Hàng trăm vỏ hộp cơm, túi nilon đựng thức ăn thừa được tích tụ lâu ngày, chất đống từ sàn nhà lên đến tận kệ bếp.
Chai nước ngọt, vỏ bánh kẹo vứt vương vãi khắp nơi. Đặc biệt, những đống tàn thuốc lá chất cao như "núi nhỏ" ngay cạnh chỗ nằm.
Khu vực nhà vệ sinh cũng không kém phần kinh khủng với rác thải tràn lan, che kín cả lối đi.
Nhiều người thắc mắc, làm sao một người có thể sinh hoạt, ngủ nghỉ trong một không gian ngột ngạt và mất vệ sinh đến như vậy trong suốt một thời gian dài.
Ngay sau khi bài phốt được đăng tải, cộng đồng mạng đã để lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngán ngẩm: "Thật không hiểu nổi tại sao họ có thể sống chung với rác như vậy. Lười cũng có mức độ thôi chứ đây là bệnh tâm lý luôn rồi!". Bên cạnh đố, một số khác bày tỏ nên nghe thông tin từ hai chiều, đồng thời nghi ngờ có khả năng đây là những bức ảnh do trí tuệ nhân tạo làm nên.
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn