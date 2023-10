Bị ngã xe đạp giữa đường, nam sinh thoát chết trong gang tấc

Your browser does not support the video tag.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16/10 trên địa bàn thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nam sinh đang đi xe đạp trên đường thì xảy ra va chạm với xe đạp điện chở hai bạn học khác đang đi cùng chiều bên cạnh.

Sau cú va chạm, nam sinh đi xe đạp ngã văng xuống đường, đúng lúc này, một chiếc xe bồn trộn bê tông di chuyển theo hướng ngược lại đã phanh gấp. May mắn nam sinh không bị chui vào gầm xe bồn, thoát chết trong gang tấc.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt xem và bình luận từ cộng đồng mạng, nhiều người xem cho rằng đây là bài học cho các học sinh cũng như phụ huynh cần hướng dẫn con em mình khi tham gia giao thông.

Tác giả: L.C

Nguồn tin: anninhthudo.vn