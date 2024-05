Nam Định bị Sông Lam Nghê An níu chân trong cuộc đua vô địch

Hendrio ghi bàn giữ lại 1 điểm cho Nam Định - Ảnh: MINH ĐỨC

Được đánh giá mạnh hơn đối thủ, Nam Định đã thể hiện sự quyết tâm chiến thắng bằng cách dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tục những tình huống tấn công dồn dập được Nam Định tạo ra về phía khung thành của thủ môn Văn Việt (Sông Lam Nghệ An).

Phút thứ 3, Nam Định có pha phối hợp trong vòng cấm Sông Lam Nghệ An nhưng lần lượt Rafaelson và Văn Toàn đều không thể tung ra cú dứt điểm.

Chỉ 2 phút sau, Hendrio chuyền bóng rất tốt cho Rafaelson thoát xuống trống trải và anh đã tung cú sút chớp nhoáng từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Văn Việt đã xuất sắc cản phá. Phút thứ 8, đến lượt Hendrio tung cú sút vô lê trong vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Văn Việt và bị bắt gọn.

Sau những tình huống sóng gió này, Sông Lam Nghệ An đã tổ chức phòng ngự rất chắc chắn với số đông thường xuyên túc trực bên phần sân nhà. Điều này đã khiến Nam Định không thể xâm nhập được vào vòng cấm của Sông Lam Nghệ An trong những phút tiếp theo. Đến phút 29, Rafaelson có pha xoay người sút bóng rất mạnh trong vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành của Văn Việt.

Những phút tiếp theo trận đấu diễn ra rất chặt chẽ, khi cả hai đội đều không tạo được cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối thủ. Đến phút 61, Sông Lam Nghệ An bất ngờ được hưởng quả 11m, sau tình huống Ngọc Bảo để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Olaha dễ dàng đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh mở tỉ số 1-0 cho đội khách.

Sau bàn thua, Nam Định càng đẩy mạnh tấn công và họ nhanh chóng có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 phút 67 do công của Hendrio với cú sút chéo góc đẹp mắt, sau đường chuyền kiến tạo của Lucas Alves. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này. Dù Nam Định rất nỗ lực tấn công trong những phút còn lại nhưng họ không thể nào xuyên thủng hàng phòng ngự quá chắc chắn của Sông Lam Nghệ An.

