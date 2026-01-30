Một nữ chủ tịch phường ở Thanh Hóa được điều động làm Phó giám đốc Sở Tài chính

Ngày 30-1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 29-1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Bí thư Đảng ủy phường Nguyệt Viên nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND phường Nguyệt Viên nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương, tân Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Theo quyết định, thời gian bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Phương là 5 năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Mai Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Với việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Phương, Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa gồm có Giám đốc là ông Lê Trọng Thụ; các Phó giám đốc gồm ông Nguyễn Đức Thịnh, ông Phạm Việt Bắc và bà Nguyễn Thị Mai Phương.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương sinh năm 1977, quê quán phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi trở thành tân Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, bà Phương từng công tác tại UBND TP Sầm Sơn cũ, Chánh Thanh tra Sở Tài chính. Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, bà Phương điều điều động làm Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyệt Viên.

