Một nghiên cứu sinh trẻ nhất trường y bị tố "đạo văn"

Ngày 1-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM có quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025. Danh sách này có 25 nghiên cứu sinh, trong đó nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy (24 tuổi) đang bị cộng đồng khoa học "soi" vì nghi "đạo văn".

Âu Nhật Huy đang bị tố "đạo văn"

Trên trang "Liêm chính khoa học", một tài khoản có tên Tổ VAR chỉ ra rằng Âu Nhật Huy, sinh năm 2001, mới tốt nghiệp ngành y từ Trường ĐH Tân Tạo vào tháng 8-2025. Chưa đầy hai tháng sau, Huy trở thành thí sinh trẻ nhất trúng tuyển tiến sĩ tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch với vị trí á khoa.

Âu Nhật Huy sẽ theo học ngành nội khoa tại Khoa Y ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nơi mẹ Huy – PGS-TS-BSCKII Trần Thị Khánh Tường-làm Trưởng khoa kiêm Trưởng Bộ môn Nội.

Ngay trước khi tốt nghiệp bác sĩ, chỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 11-2024 đến tháng 7-2025, Âu Nhật Huy đã đăng ít nhất 9 bài báo. Trong số này, có tới 7 bài Huy đứng tên chung với mẹ mình.

Như vậy, trong năm cuối ôn thi tốt nghiệp bác sĩ từ Trường ĐH Tân Tạo, Âu Nhật Huy đăng trung bình hơn 1 bài báo mỗi tháng. Riêng tháng 5-2025, tháng 4-2025 và tháng 11-2024, mỗi tháng Huy có 2 bài.

Mẹ của Âu Nhật Huy được công nhận chức danh PGS năm 2020. Theo bản đăng ký xét PGS, ứng viên Trần Thị Khánh Tường khai đã đăng 6 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín mà ứng viên là tác giả chính.

Tài khoản Tổ VAR chỉ ra rằng thực tế phần lớn bài báo quốc tế của ứng viên đều đăng trên các tạp chí săn mồi, nhiều bài không truy cập được nữa. Nếu không tính các bài này, ứng viên Trần Thị Khánh Tường có thể không đủ tiêu chuẩn PGS. Ứng viên còn khai man chỉ mục và Impact Factor của các tạp chí, khai man tóm tắt hội nghị thành bài báo uy tín trong hồ sơ xét chức danh PGS.

Bài báo mới nhất của hai mẹ con bác sĩ Trần Thị Khánh Tường và Âu Nhật Huy vừa đăng ngày 14-7-2025 trên Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation.

Hầu như toàn bộ nội dung bài này đã được công bố trước đó 6 tháng, vào ngày 28-1-2025 trên Tạp chí Y học Việt Nam.

Đây là hành vi tự "đạo văn", công bố trùng lặp (duplicate publication), vi phạm nghiêm trọng liêm chính khoa học. Nếu Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation là tạp chí nghiêm túc, bài tiếng Anh có tên hai mẹ con bác sĩ sẽ bị gỡ bỏ.

Theo Tổ VAR, điều đáng nói, bài tiếng Việt có 6 tác giả:

1. ThS.BSCKII Đoàn Lê Minh Hạnh – Bộ môn Nội, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

2. PGS-TS-BSCKII Trần Thị Khánh Tường – Trưởng Khoa Y, Trưởng Bộ môn Nội, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

3. PGS-TS-BS Lê Thượng Vũ - Trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

4. TS-BS Lê Thị Thu Hương – Trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định

5. TS-BS Võ Hồng Minh Công – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định

6. TS-BS Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Âu Nhật Huy hoàn toàn không có tên trong bài tiếng Việt. Thế nhưng, sang đến bài tiếng Anh, tên của Âu Nhật Huy đã được gắn thêm vào bài cùng với 3 người khác.

Danh sách 10 tác giả bài tiếng Anh:

1. ThS.BSCKII Đoàn Lê Minh Hạnh – Bộ môn Nội, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

2. PGS-TS-BS Lê Thượng Vũ - Trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

3. ThS Trần Lê Đoan Hạnh - VinUniversity

4. BSCKII Trần Thanh Dũ – Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định

5. ThS Đoàn Lê Minh Thảo – Teesside University

6. ThS Âu Nhật Huy - Trường ĐH Tân Tạo

7. TS-BS Lê Thị Thu Hương – Trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định

8. TS-BS Võ Hồng Minh Công – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định

9. TS-BS Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định

10. PGS-TS-BSCKII Trần Thị Khánh Tường – Trưởng Khoa Y, Trưởng Bộ môn Nội, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Như vậy, Âu Nhật Huy không có tên trong bài tiếng Việt, không đóng góp cho nghiên cứu nhưng lại được gắn tên đồng tác giả bài tiếng Anh với học vị thạc sĩ ngụy tạo.

Cùng với Âu Nhật Huy, 3 người khác cũng được gắn tên vào bài tiếng Anh là Trần Thanh Dũ, Trần Lê Đoan Hạnh và Đoàn Lê Minh Thảo.

Đoàn Lê Minh Thảo có thể có quan hệ (chị em) với tác giả đầu Đoàn Lê Minh Hạnh. Phải chăng Đoàn Lê Minh Hạnh đưa tên em gái vào bài để lấy thành tích cho em?

Còn Trần Lê Đoan Hạnh có quan hệ gì với Trần Thanh Dũ hoặc các tác giả khác? Trần Lê Đoan Hạnh đang là sinh viên VinUniversity, làm sao có bằng thạc sĩ?

Theo Tổ VAR, bài báo tiếng Anh có tên hai mẹ con bác sĩ mang nhiều vấn đề nghiêm trọng, gần như chắc chắn sẽ bị tạp chí gỡ bỏ:

[1] Tự đạo văn, công bố trùng lặp.

[2] Âu Nhật Huy được gắn tên vào bài với học vị thạc sĩ ngụy tạo.

[3] Ba người khác cũng được thêm vào danh sách tác giả, nhiều khả năng do quan hệ chứ không có đóng góp thực chất cho nghiên cứu.

Âu Nhật Huy học thẳng lên tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Một trong những điều kiện để được học thẳng là thí sinh phải có kinh nghiệm nghiên cứu, thể hiện qua bài báo, báo cáo khoa học đã công bố.

Bài báo vi phạm liêm chính này hay bài nào được Âu Nhật Huy dùng trong hồ sơ tuyển sinh?

Trước những hoài nghi nói trên, sáng 8-10, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhưng hiện không thể kết nối được.

Tác giả: N. Huy

Nguồn tin: Báo Người Lao Động