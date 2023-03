Món canh thường ngày của người Việt được vinh danh trên bản đồ ẩm thực thế giới

Trong chương trình truyền hình thực tế về ẩm thực của mình, đầu bếp nổi tiếng người Áo gốc Việt Luke Nguyễn đã đưa ra ý kiến thú vị "Nếu phải chọn một món ăn để đại diện cho ẩm thực Việt Nam thì đó chính là món canh chua".

Lý do rất đơn giản, vì không có món ăn nào có thể chứa đựng đủ các vị nóng, chua, mặn, ngọt của người Việt Nam và cũng không có món ăn nào có đầy đủ ba vị của miền Bắc Trung Nam vừa tương đồng, vừa khác biệt với những hương vị rất riêng. Được làm từ những nguyên liệu đơn giản, sẵn có nhưng được chế biến dưới bàn tay điêu luyện của người mẹ, người chị, món canh chua luôn có một vị trí trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Canh chua nói chung tại Việt Nam được xem là món ăn làm dịu mát những ngày nóng nực. Vị đặc trưng thì Miền Bắc có canh chua sấu, miền Trung có canh chua khế, canh chua hến. Riêng miền Nam nổi tiếng với canh chua cá có thể được ăn quanh năm và mang đậm dấu ấn của vùng sông nước nơi đây.

Trong tác phẩm Văn minh miệt vườn, nhà văn Sơn Nam cho rằng canh chua cá lóc, canh chua cá tra, cá vồ, cá bông lau… là những món ăn bình dân nhưng “tập trung bao nhiêu tinh túy của sản phẩm địa phương” và là những món ăn “thành công nhứt, phổ biến nhứt” ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Hạng mục "những món canh nấu cùng rau ngon nhất" của Taste Atlas mới đây vừa vinh danh món Canh chua cá rất dân dã của người Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới. Ngoài hạng mục này, món canh chua cá cũng được Taste Atlas gọi tên trong những hạng mục như món ăn ngon nhất vùng Mekong, món canh chua hải sản hàng đầu thế giới...

Với Taste Atlas, các món canh của Việt Nam thường lấy vị chua từ me hoặc dứa, đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới bên cạnh một số loại rau gia vị khác như cà chua, đậu bắp, giá đỗ... Hầu hết các loại cá được sử dụng trong món ăn này là cá da trơn.

Tuy nhiên, có một số vùng cũng vẫn dùng cả cá chép hay cá lóc, lươn hay cá hồi. Taste Atlas cho rằng đây là món canh thanh mát, đầy đủ chất dinh dưỡng thường được rắc thêm hành, ngò và rất thích hợp ăn cùng cơm trắng.

Trên thực tế, món canh chua cá rất đa dạng cách nấu tùy theo loại cá hoặc rau tại các vùng địa phương. Chẳng hạn như canh chua cá lóc, hấp dẫn nhất là nấu với cơm mẻ; tôm, cua nấu với me nhưng phải là thứ me non. Còn như cá trê, cá ngát mà nấu với bần thì được liệt vào mức siêu hạng.

