Ăn 5 món này buổi sáng giảm mỡ bụng, ngăn lão hoá tốt nhất, có món ăn sáng hè phố rất phổ biến với người Việt

Không ít người khi muốn giảm cân liền chọn cách nhịn ăn chẳng hạn như bỏ bữa sáng. Thực tế, điều này có thể tạo ra những trở ngại cản trở bạn đốt cháy bất kỳ lớp mỡ bụng khó chịu nào.

Cho dù bạn có phải là người yêu thích bữa sáng hay không, thì việc ăn bữa ăn này vào đầu ngày có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể đồng thời cung cấp nguồn năng lượng cần thiết để làm việc. Đặc biệt với những người muốn giảm cân thì bữa sáng càng quan trọng vì nếu bạn bỏ bữa ăn này thì nó có thể gây cản trở tới quá trình đốt cháy lớp mỡ bụng khó ưa.

Hơn nữa, có những món ăn sáng có thể giúp giảm mỡ bụng và đồng thời làm chậm quá trình lão hóa. Bạn nên biết lão hóa có thể làm chậm quá trình trao đổi chất khiến bạn dễ phát triển loại mỡ bụng có hại nhất cho sức khỏe, mỡ nội tạng.

Do đó, ăn một bữa sáng chống lại sự lão hóa cũng là cách để bạn ngăn chặn mỡ bụng. Để tìm ra loại thực phẩm ăn sáng nào tốt nhất giúp giảm mỡ bụng và làm chậm các dấu hiệu lão hóa, trang tin Eat this, not that đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng và tổng hợp lại những đề xuất của họ về các lựa chọn bữa sáng lành mạnh giúp giải quyết các yếu tố trên.

1. Bánh mì nướng bơ với trứng

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Trista Best, một cách tuyệt vời để bắt đầu buổi sáng là ăn một ít bánh mì nướng cùng ít bơ phết lên và một quả trứng.

“Chất xơ, protein và chất béo lành mạnh trong bữa ăn này sẽ giúp bạn no lâu hơn, điều này sẽ ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và tăng đột biến glucose nhanh chóng. Chỉ cần một lát bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt với quả bơ và một quả trứng luộc là có bữa sáng ngon bỏ", chuyên gia Best gợi ý.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy những người tham gia ăn quả bơ thường xuyên tăng cân ít hơn so với những người không ăn bơ. Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng lưu ý rằng kết hợp trứng với thực phẩm giàu chất xơ (ví dụ: bơ và bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt) có liên quan đến cảm giác no lâu hơn và do đó tiêu thụ ít calo hơn trong các bữa ăn sau.

Những phát hiện này cho thấy bữa ăn sáng này có thể giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn, có thể hỗ trợ giảm cân. Các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng ăn quả bơ có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức khi bạn già đi. Nó thậm chí có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của da, ngăn da chảy xệ khi tuổi tác tăng cao.

2. Trứng tráng rau củ

Món trứng rán ngải cứu quen thuộc của người Việt chính là món ăn sáng bổ dưỡng. (Ảnh minh họa)

Bởi vì trứng là một nguồn protein tuyệt vời và nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên sử dụng trứng để làm món trứng tráng với rau củ giúp bạn hấp thụ được nhiều dinh dưỡng khác nhau. Hơn nữa, các chất dinh dưỡng của trứng và rau kết hợp cùng nhau có thể giúp giảm lão hóa và giảm mỡ bụng.

"Trứng tráng rau củ là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng để giảm cân và chống lão hóa. Chúng chứa nhiều chất béo lành mạnh và các sản phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp chống viêm nhiễm, chống lão hóa, đồng thời lại ít calo nên không gây tăng cân", chuyên gia Best cho biết. "Protein từ trứng và chất xơ từ rau sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn nên tránh ăn quá nhiều suốt cả ngày".

3. Trái cây trộn

Chuyên gia Best cho biết có thể kết hợp nhiều loại trái cây như kiwi, bưởi, chuối và quả mọng để tạo ra hỗn hợp salad trái cây cung cấp một số chất dinh dưỡng, chất xơ và chất chống oxy hóa. Chất xơ sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và chất chống oxy hóa sẽ giúp giảm stress oxy hóa trong cơ thể.

Stress oxy hóa có thể góp phần gây ra bệnh mãn tính và đẩy nhanh các dấu hiệu lão hóa sinh học. Tình trạng này xảy ra khi các chất chống oxy hóa và các gốc tự do trong cơ thể bị mất cân bằng. Vì vậy, ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như trái cây có thể giúp tránh được sự mất cân bằng đó.

Trái cây không chỉ đóng vai trò làm chậm quá trình lão hóa mà còn có thể là thực phẩm ăn sáng giảm béo bụng hữu ích. Theo tạp chí Dinh dưỡng của Anh, tiêu thụ trái cây và rau quả có liên quan đến việc giảm mỡ nội tạng ở cả nam và nữ.

4. Bột yến mạch với trái cây, quả hạch và hạt

Bột yến mạch là một trong những bữa sáng lành mạnh nhất, nó có thể giúp giảm cả mỡ bụng và quá trình lão hóa. Chuyên gia Best cho biết yến mạch là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời và giúp bạn no lâu hơn. Bạn có thể làm cho bột yến mạch ngon hơn, giàu chất dinh dưỡng hơn bằng việc thêm các nguyên liệu khác như các loại hạt, quả hạch, trái cây.

Chẳng hạn như quả việt quất và hạt lanh sẽ mang lại cho bạn vị ngọt tự nhiên. Hạt lanh có nhiều omega-3 và có thể giúp ổn định lượng đường trong máu của bạn. Và quả việt quất có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, có thể giúp làn da của bạn trông đẹp hơn.

Thêm các loại hạt sẽ giúp tăng hàm lượng protein, điều này cũng có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Protein cũng giúp xây dựng cơ bắp và loại bỏ chất béo xung quanh vùng bụng.

5. Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là một lựa chọn tuyệt vời cho những người yêu thích sữa chua như một bữa sáng giúp giảm mỡ bụng vì nó thường chứa nhiều chất dinh dưỡng hữu ích hơn và ít đường bổ sung hơn.

"Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein cao khiến chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Nó cũng chứa nhiều canxi, góp phần chống lão hóa và đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương, điều này rất quan trọng khi chúng ta già đi," chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Kathryn Piper cho hay.

Tác giả: HOÀNG DƯƠNG

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn