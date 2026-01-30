Mercedes-Benz Việt Nam bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới từ năm 2026

Kể từ tháng 1/2026, ông René Neumann đã chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, kế nhiệm ông Gerd Bitterlich, người vừa chính thức nghỉ hưu vào tháng 12/2025 sau 35 năm cống hiến cho tập đoàn trên phạm vi toàn cầu.

Tân Tổng Giám đốc René Neumann là một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ gắn bó cùng Mercedes-Benz và đã kinh qua nhiều vị trí quản lý trọng yếu tại các thị trường đa dạng như Đức, Nga, Romania, Malaysia và Canada. Trong khu vực, ông từng giữ chức Giám đốc Tài chính (CFO) khu vực SEA2 (phụ trách Malaysia, Indonesia, Singapore), nơi ông triển khai thành công nhiều chiến lược kinh doanh quan trọng.

Việc thay đổi lãnh đạo diễn ra vào thời điểm mang tính biểu tượng khi thương hiệu Mercedes-Benz chuẩn bị kỷ niệm 140 năm ngày Carl Benz phát minh ra chiếc ô tô đầu tiên (1886–2026). Tại Việt Nam, năm 2026 được MBV xác định là "năm tăng tốc" với các chiến lược đã được xác định cụ thể:

Đầu tiên là chuẩn hóa hệ thống bán lẻ với việc nâng cấp mạng lưới phân phối trên toàn quốc theo tiêu chuẩn toàn cầu MAR20X, tập trung vào trải nghiệm số hóa và tính cá nhân hóa cho khách hàng. Mục tiêu của hãng là hoàn tất nâng cấp phần lớn nhà phân phối vào cuối năm 2027.

Đồng thời, MBV cũng làm mới danh mục sản phẩm khi dự kiến giới thiệu loạt xe ấn tượng như G 500, AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, Mercedes-Maybach SL 680 (phiên bản giới hạn) và Mercedes-AMG G 63 mới.

Về xe thuần điện, ông René Neumann tiết lộ hãng đang cân nhắc đưa mẫu xe thuần điện CLA hoàn toàn mới – vừa đạt giải "Xe của Năm tại châu Âu 2026" – về thị trường Việt Nam để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ.

