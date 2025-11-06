Mẹo để ân ái lâu hơn, bền bỉ hơn

Trước tiên, phải nhấn mạnh rằng không có một “chuẩn mực” y học nào quy định thời gian quan hệ tình dục là bao lâu thì được xem là đúng hay lý tưởng. Mỗi cặp đôi đều có những nhu cầu, sở thích và mức độ tương thích khác nhau, nên việc xác định một con số cụ thể cho “thời gian hoàn hảo” là điều không thể.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học vẫn cung cấp một số dữ liệu giúp chúng ta hình dung khung thời gian trung bình của các cặp đôi khi quan hệ theo cách thông thường (tính từ lúc bắt đầu thâm nhập cho đến khi xuất tinh).

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Sexual Medicine cho thấy thời gian trung bình của một lần quan hệ là từ 3 đến 13 phút. Dựa trên mức độ hài lòng của cả hai giới, các chuyên gia đưa ra phân loại:

- Dưới 2 phút: quá ngắn, khó đạt khoái cảm.

- 3–7 phút: được xem là vừa đủ với đa số.

- 7–13 phút: là mức lý tưởng, mang lại sự thỏa mãn cao.

- 10–30 phút: được coi là quá lâu, có thể gây mệt mỏi hoặc khó chịu.

Một khảo sát tại Nhật Bản cũng chỉ ra rằng phụ nữ mong muốn thời gian quan hệ trung bình khoảng 15,7 phút, trong khi thực tế chỉ đạt khoảng 13,6 phút — ngắn hơn khoảng 2 phút so với mong đợi. Nghiên cứu này nhấn mạnh rằng sự khác biệt về ham muốn giữa hai người là điều phổ biến, và không có khuyến nghị y học cụ thể nào cho việc “quan hệ bao lâu là đủ”.

Tóm lại, “thời gian quan hệ lý tưởng” không phải là một con số cố định mà phụ thuộc vào cảm xúc, sự hòa hợp và mong muốn của cả hai. Điều quan trọng không nằm ở việc kéo dài bao lâu, mà ở mức độ hài lòng và kết nối giữa bạn và đối tác.

Mẹo để ân ái lâu hơn

Nhiều nam giới gặp phải tình trạng xuất tinh sớm hoặc đơn giản chỉ là muốn kéo dài thời gian quan hệ lâu hơn. Theo chuyên trang sức khỏe nam giới Hims, đáng tiếc là hiện nay chưa có “phương pháp chữa trị” nào được biết đến cho chứng xuất tinh sớm. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã đưa ra một số dữ liệu đáng khích lệ ủng hộ việc sử dụng một số loại thuốc, kỹ thuật và chiến lược khác giúp kéo dài thời gian quan hệ.

Dưới đây là những gì có thể giúp ích:

- Điều trị ngoài da: Khăn lau, xịt và các dung dịch gây tê tại chỗ có chứa benzocaine có thể được sử dụng để giảm độ nhạy cảm ở dương vật và giúp bạn kéo dài thời gian.

- Thuốc SSRI: Việc dùng thuốc SSRI (chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc) có thể giúp một số nam giới trì hoãn việc xuất tinh. Một nghiên cứu cho thấy những loại thuốc này, vốn được dùng để điều trị trầm cảm và lo âu, đã cải thiện thành công các vấn đề về xuất tinh sớm trong vòng bốn tuần.

- Phương pháp “bắt đầu – dừng lại”: Kỹ thuật này có thể giúp bạn đạt được đời sống tình dục tốt hơn mà không cần dùng thuốc. Nó bao gồm việc quan hệ cho đến gần khi đạt cực khoái, dừng lại trước khi xuất tinh, sau đó tiếp tục.

- Bài tập Kegel: Kegel là các bài tập cơ sàn chậu có thể giúp tăng sức bền và khả năng kiểm soát bằng cách làm khỏe các cơ sàn chậu.

- Giao tiếp cởi mở: Việc giao tiếp với bạn tình có thể bao gồm việc thảo luận về mong muốn trong và ngoài phòng ngủ hoặc đơn giản là thừa nhận nỗi lo lắng của bạn. Điều này cũng có thể giúp cả hai cùng đạt được sự thỏa mãn mong muốn.

- Kết hợp nhiều cách khác nhau: Các mẹo như kéo dài màn dạo đầu, thay đổi tư tế… đều có thể giúp bạn kéo dài thời gian thêm một chút.

Bạn hoàn toàn có thể có được một cuộc yêu tốt hơn, lâu dài hơn. Bạn chỉ cần hành động để đạt được điều đó. Điều quan trọng là trước khi áp dụng bất cứ phương pháp nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để xem lựa chọn nào phù hợp với mình, và đừng quên trao đổi với nửa kia để thống nhất cả hai đều đang hiểu rõ về mong muốn và nhu cầu của đối phương.

