Mbappe thăng hoa

Real Madrid tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt với 6 trận thắng liên tiếp tại La Liga. Đây mới là lần thứ 6 trong lịch sử, "Los Blancos" mới có khởi đầu hoàn hảo đến vậy tại giải đấu số một Tây Ban Nha.

Mbappe có đóng góp nổi bật trong chuỗi trận thăng hoa của đội bóng Hoàng gia với 7 bàn, 1 kiến tạo. Thành tích của cựu sao PSG chỉ kém Harry Kane (8 bàn, 3 kiến tạo) trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này.

Bước vào trận đấu, Levante dù bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Đội chủ nhà thậm chí tạo ra những cơ hội ngon ăn trong những phút đầu với cú sút của Ivan Romero và pha đánh đầu cận thành của Adrian de la Fuente.

Tuy nhiên, khi Real Madrid tăng tốc, sự chênh lệch đẳng cấp nhanh chóng bộc lộ. Phút 28, Vinícius Junior mở tỷ số bằng cú sút má ngoài chân phải tuyệt đẹp, phá vỡ chuỗi trận giữ sạch lưới trong nửa giờ đầu của Levante từ đầu mùa.

Chỉ ít phút sau, thần đồng 17 tuổi Franco Mastantuono nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm quyết đoán trong vùng cấm. Trước khi hiệp một khép lại, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Mathew Ryan, cách biệt có lẽ đã lớn hơn cho Real.

Sang hiệp hai, Levante bất ngờ nhen nhóm hy vọng khi Romero ghi bàn rút ngắn tỷ số sau một pha phản công mẫu mực. Nhưng niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 64, Kylian Mbappe ghi bàn trên chấm phạt đền bằng cú panenka lạnh lùng, trước khi chính anh ấn định cú đúp với tình huống thoát xuống và dứt điểm gọn gàng, chỉ 2 phút sau đó.

Real Madrid tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với phong độ thuyết phục. Trong khi đó, Levante chỉ thắng 1 trong 10 trận đối đầu gần nhất trên sân nhà trước Real và rơi xuống vị trí thứ 16.

