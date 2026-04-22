Mẫu SUV giữ giá 'đỉnh' nhất sau 3 năm, có xe gần như không mất giá

Mua xe mới hay xe cũ luôn mang lại cảm giác hào hứng, nhưng đi kèm với đó là một thực tế giá trị xe sẽ giảm theo thời gian. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng mất giá như nhau. Một số dòng xe, nhờ sức hút thị trường và độ tin cậy, lại giữ giá vượt trội khi bước sang thị trường xe đã qua sử dụng.

Theo Associated Press, việc xác định chính xác những mẫu xe giữ giá tốt nhất không hề đơn giản. Dù vậy, người mua thông thái vẫn có thể dựa vào các dữ liệu thị trường để chọn ra những chiếc xe có mức khấu hao thấp hơn trung bình.

Các chuyên gia của Edmunds đã phân tích dữ liệu giao dịch, so sánh giá bán thực tế của các mẫu SUV đời 2023 trên thị trường xe cũ với giá niêm yết ban đầu. Từ đó, họ chọn ra những cái tên giữ giá tốt nhất ở 5 phân khúc – một bảng xếp hạng đáng tham khảo ngay cả với người đang cân nhắc mua xe mới.

SUV cỡ siêu nhỏ

Dẫn đầu phân khúc là Toyota Corolla Cross – mẫu xe nổi tiếng nhờ sự bền bỉ, thực dụng và tiết kiệm. Dù thiết kế không quá nổi bật, nhưng sau 3 năm, xe vẫn giữ được tới 81,7% giá trị ban đầu. Bám sát phía sau là Honda HR-V, ghi điểm với không gian rộng rãi và tính tiện dụng, dù khả năng tăng tốc chưa thật sự ấn tượng.

SUV cỡ nhỏ

Trong phân khúc này, Toyota RAV4 Hybrid gần như là lựa chọn toàn diện: rộng rãi, êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn. Nhờ đó, xe đạt tỷ lệ giữ giá 81,4% sau 3 năm.

Xếp sau là Honda CR-V – mẫu xe quen thuộc với người dùng gia đình nhờ khả năng vận hành mượt mà, dễ lái và khoang hành lý rộng.

SUV cỡ trung

Nếu yêu thích phong cách mạnh mẽ, Toyota 4Runner là cái tên khó bỏ qua. Phát triển từ nền tảng bán tải Toyota Tacoma, mẫu xe này vẫn là “tượng đài” trong giới off-road, với tỷ lệ giữ giá lên tới 83%, cao nhất toàn bảng.

Trong khi đó, Ford Bronco mang đến lựa chọn trẻ trung hơn, với thiết kế cổ điển pha hiện đại và khả năng chinh phục địa hình ấn tượng.

SUV 3 hàng ghế cỡ trung

Toyota Highlander Hybrid tiếp tục chứng minh sức hút sau hơn 20 năm có mặt trên thị trường. Xe nổi bật nhờ sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, dù hàng ghế thứ ba không quá rộng. Sau 3 năm, xe vẫn giữ được khoảng 77% giá trị.

Đứng thứ hai là Honda Pilot – rộng rãi hơn ở hàng ghế sau và phù hợp với gia đình đông người, dù chưa có phiên bản hybrid.

SUV cỡ lớn

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, Toyota Sequoia là lựa chọn cho những ai cần không gian tối đa và hiệu suất mạnh mẽ. Động cơ hybrid giúp xe vừa khỏe vừa tiết kiệm, đồng thời giữ được khoảng 80% giá trị sau 3 năm.

Xếp sau là Chevrolet Tahoe – mẫu xe nổi bật với các tùy chọn động cơ V8 mạnh mẽ, phù hợp cho nhu cầu kéo tải nặng và di chuyển đường dài.

Điểm chung của những mẫu xe này không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở độ tin cậy, chi phí vận hành hợp lý và khả năng đáp ứng đúng nhu cầu người dùng. Trong bối cảnh giá xe liên tục biến động, lựa chọn một chiếc xe giữ giá tốt không chỉ là quyết định tiêu dùng mà còn là một khoản đầu tư khôn ngoan.