Mang mùa đông ấm tới trẻ em nghèo miền núi

600 chiếc áo ấm đã được các nhà hảo tâm trao tặng cho học sinh vùng miền núi khó khăn huyện Quỳ Hợp.

Sẻ chia yêu thương



Trường Tiểu học Liên Hợp thuộc xã Liên Hợp (một xã khó khăn nhất của huyện Quỳ Hợp) có 7 lớp với gần 190 học sinh, chủ yếu là dân tộc Thái thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường đang thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học.

Cuối tháng 12 này, niềm vui đã đến với học sinh của trường khi chương trình “Áo ấm mùa đông” do Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ phần Golden City và huyện Quỳ Hợp đã đem đến hàng trăm chiếc áo ấm để trao tặng cho tất cả học sinh của trường. Những chiếc áo kịp đến đúng vào thời điểm cơn rét cuối cùng của năm ùa về đã xua tan đi phần nào giá lạnh và thắp thêm ước mơ cho những học sinh nghèo.



Cùng với nhiều bạn bè khác, khoác trên mình chiếc áo ấm mới, em Vi Nhã Cát Tiên, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Liên Hợp vui mừng và hạnh phúc. “Em phải đi bộ 3 cây số mới tới trường để học. Ở chỗ em, mùa đông, thời tiết buổi sáng và buổi chiều lạnh lắm. Có thêm áo ấm, mỗi sáng em đi học sẽ ấm áp hơn”, Cát Tiên vui mừng thổ lộ.

Chia sẻ về điều này, thầy giáo Nguyễn Bá Lý - Hiệu trưởng trường Tiểu học Liên Hợp cho biết: Nhà trường có 100% học sinh là người dân tộc thiểu số nên so với những trường khác trong vùng điều kiện của các em thiệt thòi hơn rất nhiều. Mỗi khi mùa đông đến, nhìn các em co ro trong những chiếc áo mỏng, không có giày, không có tất để đi, thầy cô thương lắm. Nhiều học sinh ở đây cũng chưa từng có quà tết nên hôm nay được nhận quà sớm, các em vui lắm. Phụ huynh cũng rất phấn khởi.



“Những món quà này không những giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn, an tâm học tập mà còn tạo ra không khí học tập sôi nổi trong toàn trường; đồng thời khơi dậy cho các em lòng yêu thương, sẻ chia giữa con người, bạn bè và nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống”, thầy Lý cho biết.

600 chiếc áo ấm đã được các nhà hảo tâm trao tặng cho học sinh vùng miền núi khó khăn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Cũng với mong muốn sẻ chia yêu thương, dịp này Chương trình “Áo ấm mùa đông” cũng đã đến với gần 400 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Châu Lộc, ngôi trường hiện có gần 200 học sinh là người dân tộc thiểu số đang ở bán trú tại trường.

Đón nhận tình cảm này, thầy giáo Bùi Đức Nam - Hiệu trưởng nhà trường không dấu được niềm vui bởi đây là món quà Tết đầu tiên mà học sinh của trường nhận được trong năm học này... Chương trình càng có ý nghĩa hơn khi huyện Quỳ Hợp vừa phát động Chương trình “Tết vì người nghèo” và riêng ngành Giáo dục đã huy động được hơn 250 triệu đồng, trong đó dành lại một phần để các nhà trường hỗ trợ học sinh, giáo viên khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.



Ông Hồ Bình Minh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện cho biết: Trong cái rét những ngày Tết Nguyên đán sắp đến gần, chương trình trao áo ấm cho các em học sinh lại càng thiết thực, ý nghĩa hơn. Chúng tôi rất cảm ơn những tấm lòng của các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ đã dành cho học sinh nghèo, khó khăn của huyện. Huyện cũng đã chỉ đạo các trường rà soát danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cố gắng có những món quà nhỏ để động viên, hỗ trợ, giúp các em có một cái Tết ấm áp, vui vẻ.

190 học sinh của Trường Tiểu học Liên Hợp (xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp) được nhận áo ấm từ Câu lạc bộ báo chí Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Golden City và huyện Quỳ Hợp trao tặng.

Nhà báo Lê Giáp - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An cho biết, hàng năm Câu lạc bộ tổ chức hai chương trình "Vầng trăng yêu thương" và "Áo ấm mùa đông" hướng đến học sinh ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An.



"Thực tế tác nghiệp ở những địa phương khó khăn, chúng tôi thấy các em nhỏ ở đây còn nhiều thiệt thòi. Vì vậy, qua lời kêu gọi chúng tôi đã nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, chia sẻ cùng các em. Món quà vật chất tuy không lớn, nhưng chúng tôi mong muốn đây là nguồn động viên, giúp các em thấy được sự chung tay của toàn xã hội, có động lực học hành, vượt khó vươn lên", nhà báo Lê Giáp chia sẻ. Tết ấm với trẻ vùng cao

Nghệ An có 11 huyện miền núi, trong đó trên 90% người dân là đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú, H’Mông, phần lớn làm nông, đi rừng, công việc, thu nhập bấp bênh. Khi bữa ăn hằng ngày còn đang là nỗi lo, thì việc có một cái Tết đủ đầy, sắm sửa quần áo đẹp cho con cái vẫn là trăn trở của nhiều hộ dân khó khăn nơi đây. Bởi vậy những món quà từ các chuyến thiện nguyện thật thiết thực và ý nghĩa, tạo thêm động lực cho các gia đình đưa con đến trường học.



Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, hàng trăm học sinh trên địa bàn huyện Tương Dương được nhận quà từ các thầy giáo, cô giáo, các tổ chức, đoàn thiện nguyện. Đồng hành cùng học sinh, thời gian qua, các thầy, cô giáo cũng đã nhận kèm cặp để giúp đỡ học sinh về mọi mặt như hỗ trợ sách vở, quần áo, trao học bổng. Nhiều trường học có kế hoạch tổ chức gói bánh chưng, nấu bữa cơm Tất niên, hội chợ Xuân… tạo không khí vui tươi, ấm áp cho học sinh.

Niềm vui và hạnh phúc của học sinh Trường Tiểu học Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, khi khoác trên mình chiếc áo ấm mới.

Niềm vui và hạnh phúc của học sinh Trường Tiểu học Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, khi khoác trên mình chiếc áo ấm mới.

Có thêm áo ấm, mỗi sáng học sinh đi học sẽ ấm áp hơn.