Công an nói gì về thái độ bất hợp tác của Ngân 98?

Ngân 98 và các tang vật thu giữ - Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) thực hiện.

Cơ quan điều tra nhận định trong quá trình làm việc, Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.

Thiếu tá Bùi Văn Mạnh - trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế TP.HCM - cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công nghệ hiện đại để theo dõi nghi can nhằm phát hiện những chứng cứ mà nghi can che giấu.

"Thủ đoạn phạm tội của đối tượng là hết sức tinh vi nhằm đối phó với cơ quan điều tra, thoắt ẩn thoắt hiện và ngay cả khi được triệu tập về làm việc, đối tượng cũng không hợp tác, chống đối quyết liệt, la hét, cản trở quá trình thực thi pháp luật", ông Mạnh kể.

Theo thượng tá Trần Tiến Quang - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế TP.HCM, lợi dụng vào sự nổi tiếng trên mạng xã hội, Ngân 98 đã sử dụng những trang Facebook, TikTok cá nhân có nhiều người theo dõi để livestream bán hàng. Do đó, trong thời gian rất ngắn đã bán ra hàng triệu sản phẩm, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Các sản phẩm dù chưa được đưa đi kiểm nghiệm mà vẫn bán ra thị trường, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe của người tiêu dùng.

"Đối tượng không trực tiếp đứng tên pháp nhân mà thuê, nhờ những người khác đứng tên và đứng phía sau trực tiếp điều hành. Tất cả các dòng tiền bán hàng đều đi vào các tài khoản không chính chủ do Ngân thuê.

Qua công tác nắm tình hình cũng như với sự hợp tác, cung cấp thông tin của quần chúng nhân dân đã hỗ trợ cho ban chuyên án trong việc thu thập tài liệu chứng cứ để đấu tranh với đối tượng", ông Quang thông tin.

Như đã thông tin, ngày 13-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ngân 98. Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 thành lập Công ty ZuBu (mẹ đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop (nhờ người khác đứng tên), nhưng mọi hoạt động điều hành và lợi nhuận đều do Ngân trực tiếp quản lý. Từ năm 2021, Ngân hợp tác với các nhà máy ở Hà Nội để sản xuất các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 có giấy phép hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân lén sản xuất thêm "viên rau củ Collagen", sản phẩm này không được cấp phép, không có hồ sơ công bố, nhưng vẫn đóng gói và dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000. Ngân ghi "hàng tặng kèm, không bán" trên bao bì để lách luật, song thực tế lại bán kèm như một bộ sản phẩm giảm cân hoàn chỉnh, giá 870.000 - 1.100.000 đồng/bộ, cam kết giúp giảm 4-15kg. Hàng hóa được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho TP.HCM, phân phối qua Facebook, TikTok và đường dây nóng ZuBu. Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, rồi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu lên đến hàng trăm tỉ đồng. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các sản phẩm của Ngân không đạt chất lượng, là hàng giả, trong đó viên Collagen có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - có thể gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: tuoitre.vn