Lời khai của thanh niên lái xe Jeep tông chết 2 mẹ con ở TP HCM

Ngày 16-6, Công an TP HCM đã lấy lời khai Nguyễn Bảo Hoàng (31 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra vụ tai nạn trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) xảy ra tối 15-6.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận là người đã điều khiển xe Jeep Sahara biển số 51K-314.07 gây tai nạn khiến bà B.T.C. (72 tuổi) cùng con gái N.T.T. (50 tuổi) tử vong tại chỗ.

Một năm trước, Hoàng mua chiếc Jeep Sahara biển số 51K-314.07 từ ông L.H.T (45 tuổi) với giá khoảng 2 tỉ đồng nhưng chưa sang tên.

Hiện trường vụ xe Jeep gây tai nạn chết người

Ngày 15-6, Hoàng đến quán nhậu trên địa bàn quận Bình Tân để ăn uống cùng một số người. Sau đó, Hoàng điều khiển xe Jeep rời quán nhậu.

Khoảnh khắc xe Jeep lao vào phần đường dành cho xe máy

Khi lưu thông trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) Hoàng cho xe vượt lên khỏi một xe khách thì xe bất ngờ mất lái, lao vào dải phân cách.

Hoàng khai thời điểm này xe gặp sự cố nhưng không rõ là sự cố gì.

Chiếc xe sau đó lao qua làn xe máy, hất tung nhiều xe và người lên không trung. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân có nhìn thấy việc Hoàng được một ai đó dùng xe máy chở khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi bỏ trốn xuống Đồng Tháp, Hoàng đọc báo, xem mạng xã hội thấy hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng nên đến cồng an trình diện.

Công an TP HCM đã đến Đồng Tháp tiếp nhận, đưa Hoàng về TP HCM để lấy lời khai.

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định Hoàng âm tính với ma túy. Hiện Công an TP HCM đang khẩn trương điều tra vụ việc.

