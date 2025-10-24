Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương

Vô cùng thương tiếc nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương, Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi vòng hoa kính viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương.

Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương được tổ chức với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước

Tiếp đến là đại diện các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương.

Sau lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương sẽ được tổ chức vào hồi 13h hôm nay (24/10) tại nghĩa trang quê nhà, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn cùng gia quyến.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương (tên khai sinh là Vũ Văn Dung) sinh ngày 1/11/1927, thường trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 9/1943, vào Đảng tháng 9/1945.

Ông nguyên là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 4, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng), Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, đại biểu Quốc hội khóa 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tiễn biệt nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương đã từ trần hồi 6h02 ngày 18/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 98 tuổi.

